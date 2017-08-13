الاستثمار: الصندوقان السعودى والكويتى يمولان مشروعات تنموية بسيناء

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قامت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة “سحر نصر”، بزيارة محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، وكان فى استقبال الوزيرة اللواء “عبد الفتاح حرحور”، المحافظ، ومجموعة من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومساعدة الوزيرة لمتابعة المشروعات التنموية التى تقوم القوات المسلحة بتنفيذها، “غدير حجازى”، والممولة من بعض شركاء التنمية، من خلال هذا أوضحت أن الصندوقين الكويتي والسعودي سوف يقوموا بتمويل مشروعات تنموية فى محافظة شمال سيناء تصل إلى مايزيد عن 1.2 مليار دولار، حيث يتم تمويل مبلغ 340 مليون دولار من الصندوق السعودى ومبلغ 900 مليون دولار من الصندوق الكويتى.

بدأت الدكتورة “سحر نصر”، الزيارة بجولة داخل مشروعات إنشاء التجمعات التنموية فى منطقة النثيلة “1”، و النثيلة “2” بمدينة نخل، والذى يقوم بتمويلها الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 340 مليون دولار، وأشادت وزيرة الاستثمار بعرض الموقف التنفيذى للمشروعات.

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حيث يحتوى تجمع النثيلة “1” منطقة سكنية يتضمن إقامة 105 منازل بدوية تصل مساحتها 175 مترا مربعا للمنزل، وايضا ديوان وإنشاء مسجد ومدرسة تعليم لمرحلة التعليم الأساسي، كما تم إقامة وحدة صحية، ومجمع محلات، وساحة لممارسة الرياضة،هذا بخلاف جزء زراعي عبارة عن ألف فدان، وبها 900 صوبة، وعدد 1000 خلية نحل، وعدد 30 بئرا بعمق يصل 1100 متر، وصلت نسبة إقامة الجزء الزراعى 30%.

بعد ذلك قامت الدكتورة “سحر نصر”، بزيارة تجمع النثيلة “2”، الذي يحتوي على جزءا سكنيا يتكون من عدد 15 منزلا بدويا تصل مساحة المنزل الواحد 175 مترا مربعا،علاوة على إقامة ديوان وإنشاء مسجد لإقامة مدرسة لمرحلة التعليم الأساسى ومجمع محلات ووحدة صحية وساحة لممارسة الرياضة، وجزء زراعي عبارة عن 100 فدان، وعدد 90 صوبة زراعية، وعدد 100 خلية نحل، وعدد 3 آبار بعمق 1100 متر، وصلت نسبة تنفيذ الجزء الزراعى حوالى 65%.

ذهبت الوزيرة فى جولة تفقدية مشروع إقامة تجمع تنموي فى مدينة النخيل بمنطقة طويل الحامض، والذى يحتوى على جزءا سكنيا يتكون فى إقامة عدد 15 منزلا بدويا بمساحات للمنزل الواحد تصل 175 مترا مربعا، وإقامة ديوان وإنشاء مسجد ومدرسة لمرحلة التعليم الأساسى وساحة لممارسة ومجمع محلات، وحدة صحية، وإنشاء جزء زراعي عبارة عن 100 فدان، وعدد 90 صوبة زراعية، وعدد 100 خلية نحل، و3 آبار وصل عمقها 110 أمتار، وإنشاء خزان مفتوح ذات سعة استيعابية 20 ألف متر مكعب، كما وصلت نسبة تنفيذ الجزء الزراعى حوالى 85%.