البورصة المصرية تكشف عن إجمالي قيمة مشتريات الأجانب منذ بداية العام

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أعلنت البورصة المصرية في مستهل تعاملاتها قيمة تعاملات الأجانب غير العرب بداخلها علي مدار العام الماضي حيث بلغ صافى شراء عمليات الأجانب داخل البورصة المصرية في الفترة الزمنية حوالي 7370.48 مليون جنيه مصري وذلك منذ بداية تعاملاتها مع مطلع العام الحالى، بينما من جهة اخرى قد سجلت تعاملات العرب داخل البورصة في نفس تلك الفترة صافى شراء بلغت قيمت حوالي 29.26 مليون جنيه مصري، وذلك أن اقرت البورصة أن هذه التعاملات كانت بعد استبعاد قيمة الصفقات.

أما بالنسبة إلى تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى، فقد جاء أن البورصة قد تمكنت من تسجيل قيمة معاملات شراء الأجانب “غير العرب” في تلك الفترة علي نحو 100.28 مليون جنيه مصري، بينما قد جاء طبقًا سجلات البورصة أنه قد سجل العرب إجمالي قيمة صافى عمليات شراء في هذه الفترة بقيمة 29.26 مليون جنيه مصري وذلك من خلال تعاملاتها السوقية بعد أن تم استبعاد قيمة الصفقات، طبقًا لما جاء فى تقرير البورصة المصرية الأسبوع في ختام تعاملاتها.

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من جهة أخرى قد سجلت تعاملات البورصة المصرية خلال هذه الفترة نسبة 78.41% وذلك من إجمالي قيمة تعاملات السوق المصرية طبقًا لما جاء في بيان البورصة، بينما من جهة أخرى قد تمكنت تعاملات الأجانب غير العرب على استحواذ نسبة 13.79% فى تعاملاتها بالبورصة المصرية، بينما أكدت تعاملات العرب داخلها على بلوغ حوالي 7.81% وذلك خلال تعاملاتها فى اﻷسبوع الماضى، حيث تم ذلك بعد استبعاد قيمة الصفقات المالية بالبورصة.

وقد ورد أنه قد استحوذت تعاملات المؤسسات المالية فى تعاملاتها فى تلك الفترة على نسبة 30.47% من المعاملات التي قد تمت داخل البورصة، وعن إجمالي قيمة باقى المعاملات ورد أنها كانت من نصيب الأفراد حيث تم التعامل عليها بنسبة 69.53%، كما ورد أنه قد سجلت المؤسسات داخل البورصة قيمة صافى شراء بحوالي 29.26 مليون جنيه وذلك من خلال تعاملاتها فى اﻷسبوع الماضى، وقد تم هذا بعد أن قامت البورصة باستبعاد قيمة إجمالي الصفقات.