طرح 17 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة وإعداد جدول زمني لتسليم الوحدات

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أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق حملة إعلانية خاصة خلال أيام تخص الوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة”شقق وفيلات” وتبلغ مساحة الوحدات 170 ألف فدان، وقد تم تأسيس شركة إدارة خاصة بالمشروع برأس مال مدفوع 6 مليار جنيه تم توزيعها بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية، هذا وتنفذ شركات المقاولون العرب بالمشاركة مع مجموعة طلعت مصطفي، ومجموعة بتروجت للمقاولات وكونكورد والقابضة للتشييد وإدارة الأشغال العسكرية التابعة للقوات المسلحة وشركة وادي النيل للمقاولات ووحدات الحي السكني في العاصمة.

هذا وتبلغ مساحة الحي السكني في العاصمة الإدارية الجديدة 1000 فدان وسوف يضم المشروع 25 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح بين 110 أمتار مربعة إلى 180 متراً منها مناطقي فيلات وتاون هاوس، وقد أضافت المصادر أن المبيعات المتوقعة للطرح الأول سوف تصل إلى 15 مليار جنيه يتم توجيهها لإستكمال تنفيذ الأسبقية الأولى الخاصة بالمشروع والتي تصل مساحتها إلى 12.5 ألف فدان.

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وتم تحديد لجان التسعير بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خلال الشهر الجاري، أن السعر النهائي الخاص بالمتر المربع في الطرح الأول بوحدات الحي السكني بالعاصمة، وتم تجهيز الشركة لطرح 17 ألف وحدة في الحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية وقد أظهرت التقديرات المبدئية أن ارتفاع سعر المتر المربع قد تجاوز 7000 جنيه فيما تصل المبيعات المتوقعة لأكثر من 15 مليار جنيه، وقد أشارت مصادر حكومية أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة لم تحدد السعر النهائي للمتر المربع وسوف يتم الاستقرار علي سعر البيع خلال الشهر الجاري تمهيدا لطرح كراسات الشروط بعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي سوف تنتهي في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم.

ويذكر أن اللجان المشكلة لكي تحدد أسعار المتر قد حددت سعر المتر 7000 جنيه ويمكن زيادته ليصل 8000 جنيه، وقد أوضحت التقديرات التي وضعتها الشركة العام الماضي عند بدء التنفيذ قد بلغت 5000 جنيه للمتر فكانت تكلفة التنفيذ 3200 وفقا للاتفاق مع شركات المقاولات الخاصة وقد أشارت إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل ملفت للنظر بعد قرارا المركزي المصري للإصلاح الاقتصادي وقد طالبت الشركات المنفذة ومنها شركة المقاولون العرب بزيادة سعر تنفيذ المتر المربع في الوحدات حوالي 5000 جنيه.