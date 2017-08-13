شعبة الملابس تعلن عن موعد بدء الأوكازيون الصيفي لعام 2017

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قام السيد على شكري، رئيس شعبة الملابس من داخل الغرف التجارية، بالإعلان عن بدء الأوكازيون الصيفي للعام الجاري 2017 ، حيث أكد سيادته علي أنه من المقرر أن يشهد الاوكازيون الجديد تخفيضات هائلة لكي يتم إرضاء العملاء من قِبل أغلب المحلات المشاركة في هذا العرض، كما صرح سيادته أنه قد تقرر أن تصل نسبة الخصومات علي جميع الأجهزة والملابس في الأماكن المقرر إلى نسبة كبيرة، حيث تتراوح ما بين 25 إلى 50%.

جاء في تصريحات على شكري، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا أن هذه التخفيضات قد تقررت في محاولة من قبل الحكومة والمسؤولين لكي يتم التخفيف عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى رغبتها في تشجيع وتنشيط عملية التسويق وكسر حالة الركود في بعض الأسواق.

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وأضاف السيد رئيس شعبة الملابس خلال بيانه الصحفي أن الحالة الاقتصادية التي توجد عليها البلاد في الوقت الحالي والتي تشهد ارتفاع كبير ومضطرب علي أغلب أسعار أنواع السلع والخدمات بجميع الأسواق المصرية، والذي قد جاءت عقب الإجراءات التي قد أعلنت عنها الحكومة مع مطلع الشهر الماضي والتي بدورها أثرت بشكل كبير علي أسعار السلع بشكل سلبي مما أضعفت عملية القوة الشرائية بالنسبة للمواطنين في مصر بجميع القطاعات والهيئات.

قد أتي هذا الأوكازيون في هذا الوقت من العام في محاولة من قبل الحكومة علي توقف الركود الذي قد استقرت عليه الأسواق لأجل تنشيط عملية البيع والشراء بالأسواق المصرية بوجه عام والمحلات التي تشارك في الأوكازيون بوجه خاص بالإضافة إلى تشجيع حركة الشراء في جميع الفئات.

جدير بالذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية قد سبق له وأن أعلن أنه قد أنتهي من أداء كافة الاستعدادات المقررة لنجاح هذا الأوكازيون كما أنه قد قام بالاتفاق مع العديد من الشركات والمحلات لكي يقوموا بالمشاركة في هذا الأوكازيون الضخم من مختلف المحافظات تمهيداً لافتتاح الأوكازيون الصيفي والذي قد تم الإعلان عن أن يكون موعد افتتاحه في منتصف شهر أغسطس الجاري.