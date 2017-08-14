ارتفاع حصيلة الخزانة العامة للدولة 120 مليار جنيه من الضرائب على الدخول

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قد كشفت التقارير الأخيرة التي قد قامت مصلحة الضرائب بإصدارها والإعلان عنها أن هناك ارتفاع في حصيلة الخزانة العامة الخاصة بالدولة وذلك من خلال الضرائب على الدخول بالإضافة إلى الأرباح الرأسمالية خلال فترة الـ 11 شهر السابقة حيث سجلت الضرائب أكثر من مائة وعشرون مليار جنيه وهذا مقارنة مع العام المالي قبل الماضي الذي وصلت نسبة حصيلة الخزانة العامة إلى 94.8 مليار جنيه، حيث أن الفارق بين العامين الماليين 27.73 مليار جنيه.

كما قامت التقارير بكشف أن حصيلة الضرائب التي تم الحصول عليها من مرتبات الموظفين قد بلغت 32.5 مليار جنيه وهذا خلال الفترة من شهر يوليو لعام 2016 وحتى شهر مايو لعام 2017، مقارنة بنفس المدة من العام المالي الماضي حيث يتواجد ارتفاع بزيادة بلغت 5.3 مليار جنيه.

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كما أثبت التقرير أنه قد وصلت الضرائب من الدخل بغير التوظيف ما يقرب من 11.94 مليار جنيه خلال الـ11 شهرا الماضية وهذا مقابل 10.60 مليار جنيه عن الضرائب التي تم الحصول عليها في نفس المدة من العام المالي الماضي، حيث يتواجد ارتفاع في حصيلة خزانة الدولة بفارق 1.32 مليار جنيه.

كما قامت الحكومة بالحصول على 26.7 مليار جنيه وهذا من خلال ضرائب الممتلكات في الفترة من شهر يوليو لعام 2016 حتى شهر مايو لعام 2017 الماضى، وهذا مقابل ما قامت خزانة الدول بالحصول عليه من نفس الفترة في العام المالي السابق فقد حصلت على 24.92 مليار جنيه، وهذا بفارق 1.8 مليار جنيه.

بينما وصلت حصيلة خزانة الدولة من الضرائب الخاصة بالمباني والعقارات إلى 1.91 مليار جنيه وهذا خلال الـ11 شهرا الماضية بينما كان العائد من الضرائب خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي قد وصلت إلى 1.031 مليار جنيه، وبالمقارنة يتواجد ارتفاع في حصيلة الضرائب بمقدار 869 مليون جنيه.

كما أنه كانت حصيلة الخزانة العامة للدولة من الضرائب الخاصة بالعمليات التجارية والرأسمالية بما فيها من عوائد أدوات الدين، هي حوالي 22.6 مليار جنيه خلال الفترة المالية من شهر يوليو لعام 2016 حتى شهر مايو لعام 2017 مقارنة مع حصيلة الدولة من الضرائب لنفس المدة من العام المالي الماضي التي وصلت إلى 21.6 مليار جنيه، وهنا يتواجد فارق بزيادة قدرها مليار جنيه واحد.