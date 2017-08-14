كراسات “سكن مصر” تطرح غداً في 8 فروع لبنك التعمير والإسكان ب250 جنيه

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بدء سحب كراسات المواصفات والشروط الخاصة بوحدات الإسكان المتميز في مشروع “سكن مصر” غدا الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس الحالي 2017، على أن تكون الوحدات الإسكانية المطروحة في كل من المنيا الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة دمياط الجديدة، ومدينة العبور، ومدينة 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وتكون مساحات الوحدات السكنية المطروحة حوالي مائة وخمسة عشر متر مربع.

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم طرح حوالي أربعين ألف وحدة سكنية بمساحة تصل إلى مائة وخمسة عشر متر مربع للوحدة السكنية في مشروع “سكن مصر” بنماذج عقارية متميزة، تشتمل على وجهات حديثة، كما سيتم إحاطة جميع وحدات مشروع “سكن مصر” بسياج من الاشجار ليعمل على توفير الخصوصية لقاطني الوحدات السكنية.

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أضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن هناك تسهيلات مميزة في سداد أسعار الوحدات السكنية كما أن الوحدات تقدم بأسعار غير قابلة للمنافسة من قبل السوق العقاري المصري الحالي، على أن يتم تنفيذ مشروعات إقامة الوحدات السكنية في ستة من المدن الجديدة الحديثة حيث تشمل مدينة القاهرة الجديدة طرح حوالي ثمانية عشر ألف وحدة سكنية مميزة وحديثة، وفي مدينة دمياط الجديدة تحتوي على ألفين وحدة سكنية ضمن وحدات مشروع “سكن مصر”، وفي مدينة 6 أكتوبر يتم طرح خمسة عشر ألف وحدة سكنية، وفي مدينة العبور تطرح حوالي ثلاثة آلاف وحدة سكنية، وفي مدينة بدر ومدينة المنيا الجديدة يتم طرح في كل منها حوالي ألف وحدة سكنية في مشروع “سكن مصر”.

يتم طرح كراسات الشروط والمواصفات للوحدات السكنية التابعة لمشروع “سكن مصر” في ثمانية من فروع بنك التعمير والإسكان سعر بيع الكراسة مائتين وخمسين جنيه مصري، وفروع البنك هي: بنك التعمير والإسكان في مدينة نصر الواقع وبالتحديد في 2 أول شارع عباس العقاد.

كما أن عنوان الفرع الثاني فرع بنك التعمير والإسكان الواقع في الهرم وبالتحديد في عمارات جاردينيا في منطقة الهرم في محطة اسباتس بمحافظة الجيزة، أما الفرع الثالث في مدينة 6 أكتوبر في عمارة 22 وعمارة 23 بالمجاورة الثانية الواقعة في الحي المتميز.

أما عنوان الفرع بنك التعمير والإسكان في مدينة بدر الواقع في جهاز مدينة بدر بجوار عمارة رقم 18 في المجاورة الثالثة، أما فرع مدينة دمياط الجديدة ففي فرع بنك التعمير والإسكان في عمارة رقم 14 الواقع في المجاورة الأولى بالحى الأول.

أما عنوان فرع بنك الإسكان والتعمير في مدينة العبور ففي مجمع البنوك بسوق جملة العبور في الكيلو 35 طريق مصر الإسماعيلية، وأخيرا يتم طرح كراسة الشروط لمشروع “سكن مصر” في مدينة المنيا الجديدة في فرع البنك الواقع في المجاورة الثانية بشرق النيل في العمارة رقم 33 بمدينة المنيا الجديدة.