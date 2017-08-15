توقعات بانخفاض جديد في أسعار السلع خلال النصف الثاني من 2017

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خرجت بعض التوقعات من قبل الخبير الاقتصادي أحمد عامر، والذي يشغل منصب العضو المنتدب لشركة أسواق فاينانشيال والتي تعد أحد الشركات الرائدة في مجال بورصات السلع والمعلومات المالية، مشيرة إلى أنه يتوقع استمرار الانخفاض التي لاقته الأسواق المصرية علي بعض السلع فى خلال النصف الثاني من العام الجارى، مؤكدًا على أن الإصلاحات الاقتصادية التي قد أقامتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية من المتوقع أن تؤتى ثمارها الإيجابية وخاصة مع بدء استقرار سعر الصرف للعملة الخضراء أمام العملة الوطنية وانخفاضها في البنوك والمصارف لفترات طويلة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع بمختلف أنواعها في عدد من القطاعات داخل البورصات العالمية والتي من ضمنها الأسواق المصرية وقد جاء هذا نتيجة قلة انخفاض حجم الطلب، مما ترتب عليه زيادة المعروض وبالتالي انخفاض الأسعار.

من جهة أخرى قد أشار عامر في تصريحاته إلى دور العملية الرقابية الموجودة فى السوق المحلي المصري والتي تسعى إلى محاربة غلاء الأسعار والاحتكار وهو ما يتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي علي الأسعار في الأسواق، كما توقع الخبير حدوث انخفاضًا جديد في بعض السلع فى السوق المحلى المصري وقد ضرب مثال بسعر طن السكر حيث انخفض من شهر ديسمبر 2016 إلى النصف الأول من عام 2017 علي نحو 36% ليترتب علي هذا أنه بلغ سعر الطن إلى 9 آلاف جنيه مقارنة بسعره في الماضي الذي سجل 14 ألف جنيه.

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كما ورد أن سعر طن الذرة في الفترة الماضية وتحديدًا في فى ديسمبر 2016 قد انخفض من 4200 جنيه إلى 3600 جنيه وذلك خلال تعاملاته في شهر أغسطس 2017، كما ورد من جهة أخرى أنه قد انخفض سعر طن القمح خلال تعاملاته بالسوق المصري من 4050 فى شهر ديسمبر لعام 2016 إلى حوالي 3900 جنيه وذلك في خلال اغسطس 2017

كما جاء أنه قد انخفض سعر طن بذرة الصويا فى شهر ديسمبر الماضي لعام 2016 بحوالي من 8800 جنيه إلى 7500 جنيه وذلك خلال شهر أغسطس الجارى ومن جهة أخرى، قد انخفض سعر زيت الذرة الخام في تعاملاته بنسبة 27 % ليترتب علي أنه وصل إلى 14 ألف جنيه للطن الواحد الآن بعد أن كان قد وصل فى نهاية العام الماضى إلى 19 ألف جنيه للطن.