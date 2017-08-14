رصد تداعيات تحرير سعر الصرف ورفع عائد الأوعية الادخارية في أداء البنوك المصرية

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بعد تطبيق قرار الدولة المصرية بتحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر من عام 2016 بصورة كاملة بالتزامن مع هذا القرار قام البنك المركزي المصري برفع قيمة العوائد على كافة الأوعية الادخارية بالجنيه المصري إلى سبعمائة نقطة من خلال شهر نوفمبر 2016 إلى الوقت الحالي مما أثر بشكل أو بآخر على أداء الشهادات الادخارية الدولارية والحسابات المصرفية في مجال التوفير لدى البنوك المصرية.

لمتابعة تأثير هذه القرارات على التعاملات البنكية وتم رصد هذا مسح بصورة شاملة عن أداء الشهادات الادخارية وحسابات التوفير في البنوك المصرية وهم حوالي 34 بنك مصري عاملين في مجال الشهادات الادخارية بالعملة المحلية والدولار الأمريكي وكذلك تأثير القرارات على حسابات التوفير.

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أوضح المسح عن قيام أربع بنوك على تقديم أعلى سعر فائدة تصرف بصفة شهرية على حسابات التوفير وجاء بنك بلوم على قائمة البنوك المصرية التي قدمت فائدة بقيمة 0.5%، وكذلك قدم البنك التجاري الدولي نفس الفائدة على حسابات التوفير لكن اشترط البنك على أن يزيد قيمة الحساب عن مائة ألف دولار.

وقدم بنك EG bank فائدة بنسبة 0,3% على حسابات التوفير، وقدم بنك QNB مصر فائدة على حسابات التوفير بنسبة 0.05% حتى نسبة 1% تقسم على شرائح مختلفة مالية، على أن يستفيد منها العميل إذا زادت قيمة المبالغ المالية التابعة لحسابه في البنك وفقا لتخطيط حساب التوفير التابعة للبنك.

قدم البنك الأهلي المتحد أعلى وأكبر سعر فائدة بنسبة 1,42% ليتم صرف الفائدة كل ثلاثة أشهر، وقدمت بنك المصرف المتحد على الحسابات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث يقدم 1% بسعر غير ثابت ومتغير، وقدم بنك بلوم فائدة تقدر بحوالي 0,75% على أن تصرف بمدة زمنية ربع سنوية.

وأعلنت خمس من البنوك المصرية صرف أعلى سعر فائدة على الشهادات الادخارية ذات الثلاثة سنوات بنسبة تصل إلى 4% على أن تصرف كل شهر، والبنوك هي كالتالي: بنك SAIB، وبنك القاهرة، وبنك بلوم، والبنك الأهلي المتحد بالإضافة إلى البنك المصري لتنمية الصادرات.

أعلنت عشرة من البنوك المصرية أيضا تقديم أعلى عائد يصل إلى 4,25% عن الشهادات الادخارية ذات الثلاث سنوات على أن يتم صرف الفائدة كل ثلاث أشهر، والبنوك هي: البنك الأهلي حيث عرض أعلى نسبة فائدة على شهادة البنك الذهبية الجديدة، وبنك SAIB عن شهادة المسماة بفرصة، وبنك بلوم، والبنك الأهلي المتحد، والبنك العقاري المصري عن طريق شهادته المسماة بالكنز، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التنمية الصناعية.