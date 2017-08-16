ننشر بالأرقام الأجر الأساسي للدرجات الوظيفية بـ”الخدمة المدنية الجديد”

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أعلن مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور “طارق الحصري”، عن قيمة الأجر الأساسي التي تتقاضاها الدرجات الوظيفية المتنوعة التي تم تحديدها طبقا لبنود قانون الخدمة المدنية الجديد.

سوف نستعرض سويا القيمة الشهرية للراتب الأساسي على هذه الدرجات بالإضافة إلى قيمة الأجر المتغير “البدلات والمكافآت والحوافز”، والتي من بينها الدرجة الوظيفية وكيل وزارة الممتازة براتب قيمته 2065 جنيها، والدرجة الوظيفية وكيل وزارة عالي بـ راتب قيمته 1415 جنيها.

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أكد مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدرجتين الوظيفتين مدير عام يصل الراتب لـ 1325 جنيها لكل منهما، علاوة على الدرجة الأولى من الفئة “أ” تبلغ قيمة الراتب بـ 1195 جنيها، والراتب لنفس الدرجة لكن من الفئة “ب” تصل قيمته إلى 1175 جنيها.

كما يصل قيمة راتب الدرجة الثانية من الفئة “أ” إلى 1035 جنيها ويصل الراتب لنفس الدرجة لكن من الفئة “ب” إلى 1020 جنيها، أما عن الدرجة الوظيفية الثالثة التابعة للفئة “أ” وهي بدء مدة التعيين للحاصلين على المؤهلات العليا تصل قيمة الراتب إلى 910 جنيه، أما الدرجة الوظيفية الثالثة التابعة للفئة “ب” فتصل قيمة الراتب الى 895 جنيه، الوظيفية الثالثة التابعة للفئة “ج”، تصل قيمة الراتب إلى 880 جنية.

أما بالنسبة إلى ما يخص موظفي الحكومة التابع للفئة “الحرفية والخدمة المعاونة”، فسوف يتقاضى موظفو الدرجة الثانية “أ” راتب قيمته 1035 جنيها، بينما يتقاضى موظفو الدرجة الثانية الفئة “ب” راتب قيمته 1020 جنيها واما موظفو الدرجة الثالثة “أ” فسوف يحصل على راتب قيمته 910 جنيهات، و لنفس الدرجة الفئة “ب” يحصل على راتب قدره 895 جنيها ونفس الدرجة المذكور مسبقا لكن الفئة “ج” يتقاضى راتب قدره 880 جنيها.

الدرجة الرابعة الفئة “أ” يحصل على راتب قدره 850 جنيها والدرجة الرابعة الفئة “ب” يتقاضى راتب 845 جنيها وأما الدرجة الخامسة الفئة “أ” فسوف يحصل على راتب 843 جنيها والدرجة الخامسة الفئة “ب” يحصل على 840 جنيها وعن الدرجة السادسة الفئة “أ” الراتب يكون 837 جنيها و نفس الدرجة الفئة “ب” يحصل على 835 جنيها كل شهر.

كما تم تحديد المدد البينية المطلوبة للترقية خلال المستويات الوظيفية طبقا لتعليمات شغل الوظيفة من أول الدرجة الممتازة وصولا إلى الدرجة الأولى الفئة “أ”، لمدة 3 سنوات حتى يصل إلى الأولى الفئة “ب” من الدرجة الوظيفية السادسة الفئة “ب”.