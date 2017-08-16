مصر توقع اتفاقا تجاريا مع الجابون ضمن جولة الرئيس السيسي الأفريقية

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وقع وزير التجارة والصناعة”طارق قابيل” ونظيره وزير التجارة بدولة الجابون اتفاق تجاري لكي يتم تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ضمن إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الغابون ضمن جولة أفريقية تشمل أربعة دول، هذا ووفقا لبيان لوزارة التجارة اليوم قد أشار وزير التجارة والصناعة”طارق قابيل” أن الاتفاق نص علي إنشاء لجنة تجارية مشتركة بين البلدين لكي يتم بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية علي أن يترأس اجتماعات اللجنة عن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة ومن ينوب عنه، وبالنسبة للجانب الجابوني وزير التجارة ومن ينوب عنه.

وتضم اللجنة المعينة كبار المسؤولين من كلا البلدين بالإضافة أنه يجوز لها دعوا ممثلى الوزارات الحكومية والقطاع الخاص للمناقشة في الموضوعات المطروحة بحسب الوزير، وقد أوضح الوزير أن بنود الاتفاق تشمل تشجيع وزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية والصناعية ومنظمات تنمية الاستثمار في الجانبين، وتسهيل عبور البضائع والمنتجات وعمليات الترانزيت والترويج التجاري بالإضافة إلى منج كافة التسهيلات التجارية والترويج التجاري والاهتمام بمنح التسهيلات اللازمة للمشاركة في المعارض والمراكز التجارية.

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كما نص الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة طارق قابيل مع وزير التجارة بدولة الغابون علي اتمام جميع المدفوعات بين الطرفين بالعملات القابلة للتحويل بكافة الطرق البنكية العادية وضرورة تعيين كل طرف لنقطة اتصال أو أكثر من تسهيل الاتصالات فيما يخص الموضوعات ذات الصلة التجارية بهذا الاتفاق وفقا لوزير التجارة والصناعة، وقد أشار وزير التجارة والصناعة أن جميع أحكام الاتفاق مع الجابون لا تسري علي البضائع أو المنتجات المحظور استيرادها أو تبادلها أو استخدامها في كلا البلدين من أجل أسباب دينية أو صحية أو أمنية أو ثقافية أو بيئية أو تاريخية علي أن يلتزم كل طرف من البلدين يلتزم كل طرف بتقديم قائمة بهذه المنتجات وإخطار الطرف الآخر بأية تعديلات تطرأ علي هذه القائمة، وقد أسفرت هذه الاتفاقيات عن تسوية كل المنازعات بين البلدين الناشئة عن تفسير وتطبيق هذا الاتفاق عن طريق مفاوضات ثنائية تمت بين الطرفين بالإضافة إلى الطرق الدبلوماسية، وسوف تسري أحكام هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات وسوف تجدد تلقائيا لفترات مماثلة.