زيارة بعثة البنك الدولي لتوقيع الشريحة الثالثة من القرض المخصص لمصر

Advertisements

قابلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، “سحر نصر”، مع المدير الإقليمي للبنك الدولى فى مصر، “أسعد عالم”، حيث قام كلا منهما ببحث الترتيبات الخاصة بزيارة بعثة من البنك فى الفترة من يوم 20 إلى يوم 24 من شهر أغسطس الجارى للتوقيع على الشريحة الثالثة بمبلغ مليار دولار من القرض المقدم من البنك لتعزيز إجراءات تطبيق البرنامج الاقتصادى والاجتماعى على مدار 3 أعوام بمبلغ وقدره 3 مليارات دولار، كما حصلت مصر خلال الفترة السابقة على الشريحتين الأولى والثانية بمبلغ بمليارى دولار.

طبقا لتقرير وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء، سوف يشهد شهر سبتمبر المقبل، زيارة بعثات من البنك الدولى لمصر لمتابعة تطورات المشروعات الخاصة بتنمية محافظات الصعيد، وتعزيز الدولة لمشروعات تنمية منظومة التعليم وتوفير مناخ مناسب للإستثمار.

Advertisements

خلال جلسة الاجتماع، التنسيق بين أعمال قطاع سياسة الاستثمار، وتقوية أداء القطاع الخاص فى عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى الجمهورية، بالإضافة إلى دعم دور البنك من خلال الجهود التي يقوم بها لتحسين المناخ العام لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والقطاع الخاص بما يؤكد استمرار المسيرة التنموية القومية، علاوة على مساندة البنك الدولى لمصر من جانب الحكومة، واستهداف الكثير من الاستثمارات الأجنبية.

أضافت “سحر نصر”، إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، سوف تسعى لإقامة استثمارات لتطوير محافظات الصعيد بالتعاون مع الهيئات الخاصة من خلال الحوافز التي يشملها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار فى الأماكن ذات الاحتياج الأكثر، علاوة على العمل فى تطبيق مشروعات تنمية محافظات الصعيد، الذى وعد البنك الدولي بتمويلها بمبلغ بلغ 500 مليون دولار، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار تسير بخطى سريعة حتى تساعد القطاع الخاص فى تنمية مشروعات البنية التحتية.

تقابلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة، “ليلى المقدم”، حتى تعملا على بحث عمليات توقيع الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى المخصص لمصر ويصل إلى 500 مليون دولار، وهذا حتى يتم تطبيق العمليات الخاصة بدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ وصل إلى 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، والذى استطاعت مصر الحصول على شريحتين منه بقيمة وصلت إلى مليار دولار.