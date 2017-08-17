البنك العربي الأفريقي يقدم أول مجموعة وحدات شحن الهواتف المحمولة بالطاقة الشمسية بمصر

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قام البنك العربي الأفريقي الدولي بتقديم أول مجموعة من وحدات شحن الهواتف المحمولة التي تعمل بالطاقة الشمسية لأول مرة في مصر، ويعتبر أنه النموذج الأول الذي قام به شباب رواد الأعمال المصريين.

حيث تعد وحدات الشحن الخاصة بالهواتف المحمولة التي تعمل بالطاقة الشمسية هي نموذج من النماذج التي تعمل على توليد الكهرباء بالإضافة إلى توليد الطاقة النظيفة، للقيام بالعمل على تلبية احتياجات الأشخاص الذين يقومون باستخدام الهواتف المحمولة لشحن الأجهزة الخاصة بهم التي يكون بها إضاءة طبيعية كبيرة، ولم يتواجد بها إى مصدر للكهرباء.

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وتقوم وحدات الشحن بالطاقة الشمسية والعمل على توليد الكهرباء في الأماكن التي تتواجد بها أشعة الشمس عمودية فيتم تحويلها عن طريق اللوحات الضوئية المتواجدة بها إلى طاقة كهربائية، والتي تقوم بدورها في تغذية الهواتف المحمولة بالطاقة الكهربائية المناسبة للجهاز والتي تساعده في استرجاع طاقة الجهاز، وهذه الأجهزة كفيلة بشحن تسعة هواتف في أن واحد كما انها باستطاعتها إنتاج ما يقرب من 250 وات في الساعة الواحدة، وهذا يساعد في العمل على توفير الطاقة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية في وجود ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحتوي وحدات شحن الهواتف المحمولة بالطاقة الشمسية على 9 خزائن حديدية مزودة بأقفال لها أربعة أرقام سرية، كما تحتوي كل خزينة على مجموعة من كابلات الشحن والتي تعمل بالتناسب مع كافة الهواتف المحمولة.

وتعتبر وحدات شحن الهاتف المحمول بالطاقة الشمسية هي عبارة عن تصميم ابتكاري لأحد الطلاب الجامعيين المصريين والذي لم يبلغ من العمر 21 عام، أمن بقدرته فى الانجاز وقام بالتغلب على كل التحديات ليخرج مشروع يعمل على إفادة بلده أولا والعالم كله.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي حسن عبد الله، بأن البنك يؤمن بمبدأ تمكين الشباب المصري، من خلال توفير الإمكانيات التي تتيح فرص الابتكار والإبداع بالإضافة إلى فرص المشاركة الفعالة في الحياة العملية، للاستفادة من الجهود و الابتكارات من خلال مشروعات تفيد المجتمع وتهدف على نمو الاقتصاد بجانب أن الكثير من عقول الشباب تخلق أعظم الأفكار.

وقام الطالب المبتكر مصطفى اشرف، بالتعليق على أن أهم التحديات التي قام بمواجهتها أثناء تنفيذ المشروع هي كيفية إقناع الجهات التي تقوم بتمويله وهذا لقلة خبرتي بجانب صغر سني، وايضا ليس لدي الوعي والمعرفة الكاملة أسعار الخامات التي قمت باستخدامها للعمل على تنفيذ الوحدات، ولكن بفضل البنك ال‘{بي الافريقي قد ساهم في تحفيزي على تنفيذ ست وحدات موزعة على شاطئ الإسكندرية و الساحل الشمالي بجانب رأس سدر، والذي جعلني أملك رأس المال للقيام بتأسيس شركة للعمل على تطوير مشروعي.