مصرف “أبو ظبى الإسلامى – مصر” يحقق 78% نموا فى صافى الأرباح

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أعلن مصرف “أبوظبي الإسلامي- مصر”، عن أهم نتائج ما قام به من أعمال فى الفترة المنتهية خلال 30 يونيو عام 2017، وهذا من خلال المناظرة بين هذه الفترة والفترة نفسها من سنة 2016، حيث وصل إجمالي الربح مبلغ 339 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى 148 مليون جنيه وبما يعادل نسبة 78% بالمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016.

على الرغم من أن حساب النسب الضريبية وصلت 59%، نتيجة وجود أصول ضريبية مؤجلة ويتم استهلاكها من خلال قائمة الدخل والتى من المحتمل أن تتراجع هذه النسبة حتى تصل إلى المستويات المتعارف عليها بصورة طبيعية مع قدوم سنة 2018.

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وصلت إجمالى الإيرادات إلى حوالى 1,841 مليار جنيه نظير إجمالي 1,225 مليار جنيه لنفس الفترة من سنة 2016 بنسبة زيادة بلغت 50 %، وجاء ذلك مدفوعاً بالزيادة فى إجمالي قيمة الأصول بنسبة تصل إلى 30% بالمقارنة مع 30 يونيو سنة 2016، حيث ارتفعت الودائع بنسبة وصلت 16% حتى تصل إلى مبلغ 26 مليار جنيه، وزيادة معدل التمويل الممنوح للسادة العملاء بنسبة تصل إلى 33% لتصل إلى 16.4 مليار جنيه مما أدى إلى زيادة فى إجمالى الدخل من العائد بنسبة 47%.

من ناحية قطاعات النشاط، فقد بلغ زيادة محفظة تمويلات قطاع الهيئات، حتى وصلت 11 مليار جنيه، كما استمر المصرف فى تطبيق برنامج تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة حيث تجاوز التمويل المباشـر للمنشآت حوالى مليار جنيه مع نهاية 30 يونيو لعام 2017، بينما واصل قطاع التجزئة المصرفية فى الزيادة حتى وصلت محفظة التمويلات إلى حوالى 4.3 مليار جنيه، وعلى سياق متصل واصل قطاع الخزانة فى إدارة سيولة البنك وإجراءات التداول بحرفية عالية، حيث وصلت قيمة الأصول المدارة من جانب القطاع بمبلغ 12,2 مليار جنيه.

واصل مصرف “أبوظبي الإسلامي- مصر”، فى اتباع سياسته من خلال الحرص الشديد على وجود قاعدة رأسمالية فعالة وقوية بما يساعد على زيادة المطرد فى قطاع النشاط وبما يحمي عمليات الالتزام بالتعليمات القانونية لإدارة رأس المال حيث وصل معيار كفاية رأس المال إلى حوالى 12,1% بالمقارنة بنسبة 11,7% فى شهر ديسمبر لعام 2016.

قد تم تقدير زيادة القروض المتعثرة في كلا من عام 2016 / 2017، الأمر الذي سوف ينتج عنه إرتفاع مستمر خلال الفترة ما بين عامى 2016/ 2018.