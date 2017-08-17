توقعات الخبراء بارتفاع الدولار تنهار أمام ارتفاع اليورو

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شهدت تعاملات اليورو اليوم في سوق العملة ارتفاعات ملحوظة، حيث وصلت الارتفاعات إلى مستويات جديدة لم تشهدها تعاملات اليورو منذ فترة السنتين والنصف الأخيرة هذا خلال التعاملات في السوق أمام الدولار الأمريكي، الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع في سعر اليورو كان قد وصل إليه اليورو في وقت سابق من الشهر الجاري، وقد جاءت تلك الارتفاعات وقتها نتيجة مجموعة من المَراهنات التي كانت من قبل مسؤولي منطقة اليورو.

وقد جاءت تلك الإجراءات من قبل مسؤولي منطقة اليورو في ظل الإجراءات التي تقوم على إحداث تصفية تدريجية بالنسبة لبَرنامجهم التحفيزي الضخم، في حين أن تلك الإجراءات قد طبعت الخوف المتزايد على صناع السياسات الأمريكيُون.

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الجدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي كان قد قام باجتماع خلال يومين 25 و 26 من يوليو، وقد شمل هذا الاجتماع مجموعة من الإجراءات الهامة التي جاء على رأسها الدعوة إلى إيقاف الارتفاعات التي طرأت على أسعار الفائدة وذلك لحين التأكد من كون تلك التراجعات التي طرأت على معدلات التضخم مؤقتة.

هذا بجانب أن مؤشرات هذا الاجتماع قد أكدت على الاستعدادات التي يُظرها المجلس فيما يتعلق بالبدء في تقليص محفظة السندات الخاصة به و التي تصل قيمتها إلى نحو 4.2 تريليون دولار.

الجدير بالذكر أن الارتفاعات التي طرأت على سعر العملة الأوروبية خلال التعاملات أمام الدولار كانت ارتفاعات طفيفة وفقا للتصريحات الصادرة من عدد من الخبراء الاقتصاديين، حيث وصلت إلى 1.1763 دولار، هذا بداية التعاملات، وبالتالي فقد اقتربت تلك الارتفاعات من الارتفاعات التي قد طرأت على العملة الأوروبية منذ فترة السنتين والنصف الماضية والتي وصلت خلالها إلى 1.1910 دولار، حيث سجل اليورو هذا المبلغ خلال الفترة الماضية من الشهر الجاري.

و خلاف الكثير من التوقعات التي جاءت من قبل الخبراء الاقتصاديين خلال الفترة الأخيرة فقد شهدت مؤشرات الدولار التي تَقيس قوته مقابل سته من العملات الرئيسية في العالم تراجع ملحوظ ليستقر عند 93.50 وذلك بعد أن شهد انخفَاض عن مستوياته العليا و التي استمرت خلال فترة الثلاث أسابيع الماضية عند مستوى 94.145 وكان هذا خلال أمس الأربعاء.