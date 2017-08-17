هيئة البريد: تحصيل مقدم حجز الوحدات السكنية في 20 أغسطس والإنتهاء من بيع 40 ألف كراسة شروط

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أعلنت الهيئة القومية للبريد خلال مجموعة من التصريحات الصادرة عنها عن بيع نحو 40 ألف كراسة من كراسات الشروط التي أعلنت عنها وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة والتي تتعلق بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي الذِي توفرها الوزارة والتي أعلنت عن طرحها في جميع مكاتب البريد التي تَتوافر في المدن الموجودة بها الوحدات.

الجدير بالذكر أن إجمالي كراسات الشروط التي تم وضعها في مكاتب البريد قد وصل إلى نحو 60 ألف كراسة شروط، هذا بعد قيام الوزارة بتوزيع عدد من الكراسات الإضافية التي وصلت إلى 20 ألف كراسة إضافية، و تصل عدد الوحدات التي تقدم تلك الخدمة في مناطق طرح الوحدات السكنية 224 فرع، هذا بجانب أن وزارة الإسكان قد أعلنت عن بدءها يوم 20 أغسطس القادم في تحصيل المقدمات الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة من قبل المقبلين على الحجز من المواطنين، وسوف تستمر فترة تحصيل المقدمات شهرا حتى تنتهي في 20 سبتمبر وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الإسكان.

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وتصل عدد المكاتب التابعة لهيئة البريد نحو 4000 مكتب تنتشر في جميع أنحاء المحافظات في الدولة، و تعمل تلك المكاتب على تقديم مجموعة من الخدمات المجتمعية والحكومية و المالية والبريدية لجميع المواطنين، ووفقا للإحصاءات الأخيرة الصادرة عن هيئة البريد فإن عدد العملاء أصحاب صناديق التوفير في البريد قد وصل إلى 24 مليون عميل، و وصلت قيمة رأس المال لهؤلاء العملاء نحو 196 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان كانت قد أعلنت عن تلك الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بعنوان “سكن مصر” والتي قامت الوزارة بتوفير عدد كبير من الوحدات السكنية من خلاله، وتمتاز تلك الوحدات بعدد كبير من الخصائص والمميزات التي تجعلها مناسبة لجميع الشباب وكافة المستويات الاجتماعية.

هذا بجانب نظم الدفع التي كانت قد أعلنت عنها الوزارة والتي تسعى من خلالها إلى توفير الوحدات السكنية المناسبة لجميع الشباب، هذا بجانب أن أسعار الوحدات كانت قد تم تحديدها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والتي أعلنت وقتها أن أسعار الوحدات تختلف من وحدة إلى أخرى وفقا لمجموعة من الخصائص التي تميز الوحدة عن غيرها.