هبوط المخزونات الأمريكية من النفط تتسبب في ارتفاع أسعارُه بشكل ملحوظ

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عوضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس من خلال ارتفاعاتها ما مرت به من انخفاضات خلال تعاملات الجلسة الماضية، ووفقا للتصريحات التي صدرت عن المتعاملين بالسوق، فقد طرأت تلك الارتفاعات على أسعار النفط نتيجة تراجع قيمة المخزون منها، وأضاف البعض أن أن النطاق الذي تسير فيه سوق النفط هو نطاق ضيق محدود بزيادة الإنتاج وقلة المخزون من النفط.

وبلغت قيمة الارتفاعات التي طرأت على خام برنت 0.3% بقيمة 17 سنت، وقد جاءت تلك الارتفاعات في الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، هذا بالمقارنة بنهاية تعاملات الجلسة الأخيرة بالنسبة للخام، وبالتالي فإن قيمته بعد الارتفاعات قد استقرت عند مستوى 50.44 دولار بالنسبة للبرميل الواحد.

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كما أن الارتفاعات التي طرأت بالنسبة لعقود خام تكساس الوسيط قد وصلت إلى 0.1%، وبالتالي فإن قيمة البرميل الواحد بعد الارتفاعات قد استقرت عند مستوى 46.84 دولار، الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات التي طرأت على أسعار النفط قد تلت الانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط خلال تعاملات الجلسة السابقة والتي قد وصلت إلى 1%.

ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن قيمة التراجع الذي شهدته مخزون الولايات المتحدة من خام النفط قد وصل إلى نسبة 13%، ما يعادل 466.5 مليون برميل، وقد جاءت تلك التراجعات بالمقارنة مع المخزون المسجل في مارس الماضي، و التي تشهد تراجع كبير بالمقارنة بمخزون الولايات المتحدة في نفس الفترة من العام الماضي 2016.

و خلال التصريحات التي قام بها المحلل لدى ريفكين الأسترالية للأوراق المالية “وليام أولولين”، أن تلك الانخفاضات التي طرأت على مخزون الولايات المتحدة في حال استمرارها سوف تتراجع في شهرين عن متوسط خمسة سنوات.

كما أن تلك الانخفاضات التي يمر بها مخزون الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة تعكس بشكل واضح الانخفاضات التي يشهدها إنتاج أوبك والأثر الكبير الذي تتركه على المخزون، هذا بالإضافة إلى أن التشكك من قبل السوق في إمكانية استعادة التوازن في سوق النفط من جديد خلال الفترة القادمة بالنسبة للمدى الطويل تعكسه الارتفاعات التي تشهدها أسعار النفط في السوق خلال الفترة الحاليةوالتي تؤثر بشكل كبير على سير التعاملات في السوق.