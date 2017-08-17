أسباب ارتفاع سعر الفاصوليا الخضراء فوق ال 30 جنيه للكيلو

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ارتفعت أسعار الفاصوليا الخضراء خلال تعاملات اليومين الماضيين في السوق لتَتجاوز ال 30 جنيه، في حين أن أسعارها قد وصلت إلى ما بين 20 إلى 25 جنيه بالنسبة لتعاملات سوق الجملة في العبور.

وخلال التصريحات التي قامت بها أحد ربات البيوت وتدعى هبة، فقد أكدت أنها قد أصيبت بالمفاجأة عندما شهدت السعر الجديد للفاصوليا والذي قد ارتفع خلال تعاملات اليوم فوق ال 30 جنيه بعد أن كانت ما بين 12 إلى 13 جنيه خلال اليومين الماضيين.

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و خلال التصريحات التي قام بها رئيس شعبة الخضروات بالغرفة التجارية في القاهرة “يحيى السني” فقد أكد أن تلك الارتفاعات جاءت نتيجة أن هذا الموسم ليس موسم زراعة الفاصوليا مما أدى إلى حدوث تراجع ملحوظ في المعروض منها وبالتالي ارتفاع أسعارها.

وأضاف خلال التصريحات التي قام بها أنه نظرا لأن هذا ليس موسم الفاصوليا مما أدى إلى تراجع المعروض منها بشكل كبير وبالتالي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ واستمرت الارتفاعات يوما بعد يوم، هذا بجانب أنه يوجد عدد كبير من المزارعين ممن يرفضون بيع محصول الفاصوليا خضراء وبقوموا بتجفيفها وبيعها بسعر أعلى.

هذا بجانب أن الأسعار يم تحديدها بالنسبة لقانون العرض والطلب والذي يخضع إليه السوق، وبالتالي فإن الارتفاع في الطلب على الفاصوليا بجانب قلة المعروض منها قد تسبب في ارتفاع أسعارها بهذا الشكل.

وأضاف أنه لا حاجة إلى شراء المواطنين للسلع المرتفعة في السعر، وبدلا منها يُمكنهم شراء سلع رخيصة مثل الملوخية والكوسة.

و خلال التصريحات التي قام بها أحد تجار الخُضروات في سوق العبور بالجملة ” محمد منير”، فقد أكد أن موسم زراعة الفاصوليا يكون في فصل الشتاء وليس الوقت الحالي، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يشهد الوقت الحالي نقص كبير في المعروض منها وبالتالي ترتفع أسعارها بشكل كبير وتصل في سوق الجملة إلى سعر 25 جنيه خلال التعاملات.

كما أضاف خلال التصريحات أنه في الفترة التي لا تكون موسم بالنسبة لسلعة ما فإن التاجر الذي يمتلك تلك السلعة يقوم برفع السعر الخاص بها بشكل كبير وهو ما يحدث بالنسبة للفاصوليا، هذا ومن المنتظر أن تشهد أسعار الفاصوليا مزيدا من الارتفاعات خلال الفترة القادمة مع استمرار اختفاءَها من السوق.