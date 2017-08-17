وزيرة الاستثمار: الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد

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قام مجلس الوزراء بعقد جلسة اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس الموافق السابع عشر من أغسطس 2017، ليتم مناقشة العديد من الملفات ذات الأهمية الكبيرة في الوقت الحاضر، وتم استعراض الأجندة التشريعية للحكومة في إطار جلسة الاجتماع التي سيتم تقديمها للبرلمان خلال دورة انعقاده القادمة، وقال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان أن في بداية انعقاد المجلس تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادثة إسكندرية.

وصرح المستشار عمر مروان خلال مؤتمر صحفي أقيم بمقر مجلس الوزراء ، أن الحكومة قد قامت بمناقشة القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات، والقانون الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية،بجانب مناقشة قانون العمل والقانون الخاص بالمنظمات النقابية والإدارة المحلية بالإضافة إلى قانون التأمين الصحي الشامل والقانون الخاص بالإجراءات الجنائية.

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وأشار إلى أن الحكومة قامت بإرسال خمسون مشروع قانون لمناقشتهم في مجلس النواب، بالإضافة إلى خمسة عشر مشروع قانون لمناقشتهم بمجلس الدولة، بجانب تسعة وثمانون مشروع قانون سيتم تداولها بين كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة.

وقد وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد وأحالته إلى مجلس الدولة، كما صرحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر بأن قانون الاستثمار الجديد، سيقوم بدعم المنطقة الاقتصادية المتواجدة في قناة السويس، ويقوم القانون بالتركيز على المراكز التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وقامت بالتأكيد على القانون ولائحته التنفيذية الخاصة به تمت بتوافق تام بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية.

كما قامت بالتوضيح على أن الحكومة ملتزمة بمدة الـ 90 يوم الخاصة بلائحة قانون الاستثمار التنفيذية، وهذا طبقا لما تنص عليه المدة التى تم تحديدها بعد صدور القانون، وأضافت الدكتورة سحر نصر بأن هناك أكثر من 1500 شركة جديدة قد تم تأسيسها خلال شهر يوليو الماضى لعام 2017 وهذا يمثل زيادة بمقدار 76% لنفس الشهر.

وأضافت وزيرة الاستثمار على أن الحكومة قد وافقت على معظم القرارات الخاصة بلجان فض منازعات الاستثمار، كما قالت أن قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به يقومان بتوضيح دور المجلس الأعلى للاستثمار كما يبين ويوضح الخريطة الاستثمارية، ما أوضحت أن هناك زيادة فى حجم الاستثمار بلغت 204 مليار جنيه خلال شهر يوليو، بينما ارتفعت حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 8.7 دولار.