بنك الإسكندرية : مبلغ 10 آلاف دولار لكبار العملاء بهدف السفر والعلاج

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أعلن مدراء مجموعة من الفروع التابعة لبنك الإسكندرية عن إتاحة البنك مبالغ دولارية تصل قيمتها إلى 0 آلاف دولار إلى كبار العملاء في البنك، والهدف من هذا السفر أو العلاج.

هذا وأضاف المدراء خلال التصريحات أن كبار العملاء في البنك هم من يمتلكون مبالغ ادخارية تتجاوز ال 300 ألف جنيه، هذا بجانب أن البنك قد حدد مدة شهر مرورا على فتح حساب العميل للسماح بتوفير المبالغ الدولارية.

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في حين أن قيمة المبالغ الدولارية التي يوفرها بنك الإسكندرية بالنسبة لصغار العملاء فإنها تعادل ألفي دولار، و يقوم البنك بمنح العملاء هذا المبلغ شرط أن يقوم العميل بتقديم المستندات التي تثبت إقدامه على السفر أو العلاج، أما بالنسبة لغير العملاء فإن البنك يتيح مبلغ ألف دولار ويمكن الحصول عليه لغير العملاء شرط تقديم المستندات التي تثبت الغرض المطلوب له المبلغ.

و مع ارتفاع قيمة السيولة الدولارية لدى العديد من البنوك في مصر خلال الفترة الأخيرة التي تلت قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، فقد أزالت العديد من القيود التي كانت تفرضها بالنسبة لتوفير عملة الدولار للعملاء التابعين لها.

و تقوم مجموعة من البنوك بتوفير مبالغ دولارية بدون مستندات بحد أقصى مبلغ ألفي دولار ومن هذه البنوك، بنك الأهلى و مصر و دبي الوطني والإمارات.

الجدير بالذكر أن الفترة الماضية خاصة الفترة التي كانت قبل قرار تعويم الجنيه، قد شهدت نقص ملحوظ في السيولة الدولارية في البنوك، الأمر الذي دفع الكثير من البنوك إلى التشدد فيما يتعلق بتوفير المبالغ الدولارية، فكانت هناك مجموعة من البنوك لا توفر الدولار مطلقا للعملاء في حين أن عدد من البنوك كانت توفر مبالغ محدودة للغاية ومن البنوك من توفر الدولار لأغراض العلاج والسفر والتعليم ولكن شرط إحضار الأوراق الرسمية التي تثبت ذلك.

و جاء قرار المركزي في نوفمبر الماضي الخاص بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي بهدف جذب المزيد من التدفقات الدولارية من الدول الخارجية، هذا بجانب القرض الذي أقدمت عليه البلاد من صندوق النقد والذي وصلت قيمته إلى 12 مليار دولار وحصولها على دفعتين من هذا القرض بقيمة 4 مليار دولار.