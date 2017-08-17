خبيرة اقتصادية تعلن عن موعد تأثير هبوط الدولار علي الأسعار

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ورد أن السيدة رضوى السويفي والتي تشغل منصب رئيس قسم البحوث داخل بنك الاستثمار فاروس، قد أعلنت بخصوص تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري أن هناك تحسنا ملحوظًا في الآونة الأخيرة قد بدأ في الظهور في سعر صرف العملة المحلية أثناء تعاملاتها السوقية التي جرت أمام أمام الدولار الأمريكي.

أكدت السويفي في تصريحاتها الإقتصادية التي قد تم الإعلان عنها مؤخرًا أنه لم يحدث هذا التراجع في أسعار العملة الخضراء أمام الجنيه المصري داخل الأسواق المصرية منذ أكثر من 6 أشهر ماضية، كما أنه في خلال الأيام الماضية قد شهدت تعاملات العملة المحلية تحسنًا ملحوظًا أمام تعاملاتها المالية المقررة أمام الدولار الأمريكي، وكان السبب وراء هذا هو زيادة أعداد أفراد السائحين فى جمهورية مصر العربية خلال تلك الفترة.

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وأضافت رئيس قسم البحوث في تصريحاتها أنه بالنسبة إلى تحويلات المصريين قد عادت من جديد إلى عهدها حيث ورد أن التحويلات قد بدأت مرة أخرى في العودة ولكن هذه المرة بقوة وأصبح هناك مبالغ مالية كبيرة تدخل البنوك المصرية كل شهر.

ذكر رئيس قسم البحوث أنه يدخل شهريًا للبنوك حوالي مليار ونصف، ليترتب علي ذلك تأثر تعاملات البنوك بشكل كبير حيث أصبح حاليًا لديها العرض مساوى للطلب، كما أكدت علي أنه قد تعافى بشكل كبير سعر الصرف حيث أثر ذلك في التعاملات المالية بشكل إيجابي على الأسعار.

أكدت رضوى السويفي على أن تعاملات العملة الخضراء وانخفاضها أمام الجنيه سوف يظهر خلال شهر نوفمبر القادم بشكل ملموس، كما أضافت أنه بالنسبة إلى سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة قد انخفض بشكل ملحوظ في تعاملاته المالية الأخيرة والتي قد جرت خلال اليوم في ختام تعاملات البنوك والمصارف الأسبوعية أمام العملة المحلية الجنيه المصري، وقد وصل سعر الشراء إلى 17.69 جنيه، كما قد بلغ سعر البيع حوالي 17.80 جنيه ليصبح بهذا قد انخفض سعر تعاملات العملة الخضراء أمام الجنيه بشكل لم يحدث له منذ حوالي 6 أشهر ماضية داخل الأسواق المحلية والداخلية.