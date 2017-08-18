محافظ دمياط يعلن عن 17 سبتمبر موعد لطَرح كراسات شروط مدينة الأثاث

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أعلن عضو مجلس إدارة شركة الأثاث في دمياط وأيضا المحافظ، الدكتور ” إسماعيل عبد الحميد طه” أن منتصف سبتمبر المقبل سيكون موعد بدء طرح كراسات شروط مدينة أثاث دمياط، كما أضاف أن يوم 17 سبتمبر المقبل سيكون موعد الإعلان عن طرح كراسات الشروط، وسيتم هذا من خلال جميع الصحف القومية الخاصة واليومية.

و قد جاءت تلك الفكرة الخاصة بإقامة المدينة تحقيقا للتنمية والتقدم في مجال صناعة الأثاث في البلاد بوجه عام وفي دمياط بوجه خاص،هذا بجانب رفع القدرة التصديرية للبلاد، كما ويعتبر مشروع مدينة الأثاث من أهم المشاريع القومية التي تهتم بها الحكومة المصرية وذلك لتحقيق التنمية لتطوير الصناعة.

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و في ضوء المميزات التي تتمتع بها كلا من المحافظات والتي تجعل كل محافظة مختلفة عن الأخرى، فإنه من المقرر أن تقوم الحكومة بإقامة مثل تلك المشروعات الاستثمارية التي تهدف إلى تطوير المجال الصناعي والقدرة التصديرية للبلاد.

وأضاف المحافظ خلال التصريحات مساحة المدينة التي تقدر بنحو 331 فدان وتشمل 1500 ورشة ومصنع، مساحة كل ورشة تصل إلى 50 متر ويمكن أن تزيد، ويأتي الهدف من ذلك تحقيق التكامل في الصناعة بحيث تصل بين مرحلة البداية والتصدير، كما وستوفر تلك المدينة عدد هائل من فرص العمل تصل إلى 25 ألف فرصة عمل.

هذا بجانب الخدمات التي تقدمها الحكومة في المدينة للعاملين والتي تشمل مستشفى طبي متكامل، و مركز تكنولوجي للصنَاعة ومركز تدريب على أعلى مستوى، هذا بجانب مول تجاري للأثاث و فندقين، وستشتمِل المدينة أيضا على قاعة مؤتمرات يمكن من خلالها إقامة المعارض الدولية والمناسبات، هذا بجانب مول لعرض الأثاث والذي سيتيح للمواطنين خلال إتمام عملية شراء الأثاث من مكان واحد.

و ستَتولى الحملة الإعلانية الكبرى الإعلان عن المدينة بشكل جيد، وسيتم هذا قبل القيام بطرح كراسات الشروط بشكل رسمي، وتهدف تلك الحملة من تعريف أبناء دمياط وجميع صغار الصناع عن تلك المدينة، ويمكن التواصل مع المسؤولين من خلال أرقام الهواتف التي تم الإعلان عنها مرفقة مع الحملة الإعلانية، كما يمكنكم من خلال تلك الأرقام الإطلاع على جميع التفاصيل التي تتعلق بالمدينة وآخر أخبارها.