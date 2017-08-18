سنتامين: 200 مليون دولار هو نصيب مصر من منجم السكري منذ بدء العمل فيه

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أعلن المدير العام لشركة “سنتامين ايجِبت” وأيضا العضو المنتدب لشركة السكري الخاصة بمناجم الذهب “يوسف الراجحي” أن قيمة الدخل الذي وفرة منجم السكري للبلاد منذ بداية انشَاؤه وحتى بداية شهر أغسطس الحالي قد وصلت إلى نحو 200 مليون دولار.

كما أكمل خلال التصريحات التي قام بها أن قيمة ال 200 مليون دولار التي حصلت عليها البلاد خلال الفترة الماضية والتي تم وضعها في الخزانة العامة للدولة قد تم تقسيمها إلى 100 مليون دولار جاءت من خلال الأرباح التي اقتسمتها الشركة وهيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، و قد كان هذا خلال العام الماضي تحديدا في شهر أكتوبر وحتى بداية أغسطس الجاري.

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بينما جاءت قيمة ال 100 مليون دولار الأخرَى تم وضعها في الخزانة العامة للدولة كإتَاوة وكان هذا في بداية يوليو الماضي.

و خلال التصريحات، أكد تسلم هيئة الثروة المعدنية خلال شهر يوليو الماضي مبلغ 10 مليون دولار على ثلاثة دفعات، و مع بداية شهر أغسطس تسلمت الهيئة مبلغ 1.5 مليون دولار كدفعة رابعة، و أكمل أيضا أنه في نهاية يونيو الماضي قد وصل إجمالي إنتاج المنجم من الذهب نحو 90 طن، وكان هذا منذ بداية عمل المنجم والتي كانت في 2010.

و يتم العمل بين شركة “سنتامين” والحكومة من خلال هيئة الثروة المعدنية التي تمثل الحكومة، و تم وضع الاتفاق الخاص بتقاسم الأرباح بين الطرفين في عام 1994، هذا ويتم بناء على القيام بتمويل جميع المشروعات من خلال الشريك الأجنبي وكذلك عمليات البحث والاستغلال ويحصل في المقابل على نسبة من الأرباح التي تكفي لسد التكاليف ويتم بعدها اقتسام الأرباح الإضافية بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن قيمة الاحتياطات الخاصة بمنجم السكري هي الأغلى، وتصل قيمتها إلى نحو 15.7 مليون أوقية من الذهب، و هو أحد أهم ال 120 منجم التي تتمتع بِهم مصر.

و تقوم شركة السكري بناء على مجموعة من الإجراءات التي تم وضعها أن تنتج خلال العام الجاري نحو 500 ألف أوقية، وهي بذلك ترتفع عن مستوى ال 470 أوقية التي قد أنتَجتهم خلال عام 2016، وأعلنت شركة سنتامين خلال مجموعة من البيانات أن قيمة الصادرات التي تشكلها صادرات منجم السكري من الصادرات الكلية للبلاد تمثل 2%.