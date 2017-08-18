الإحصاء: صادرات مصر من الفواكه والأثاث والمنتجات الغذائية في مايو الماضي تصل إلى 142.3 مليون دولار

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أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال أحدث نشراته والتي قام بها بخصوص حجم التجارة الخارجية للبلاد فيما يتعلق بشهر مايو من العام الحالي 2017، أن قيمة صادرات البلاد خلال هذا الشهر من الأثاث والمنتجات الغذائية والفاكهة الطازجة والعجائب قد وصلت إلى مبلغ 142.3 مليون دولار.

و عند مقارنة حجم الصادرات للشهر المذكور من العام الحالي بحجم الصادرات لنفس الشهر من العام الماضي فإننا نلاحظ وجود تراجع كبير في حجم الصادرات، حيث وصلت قيمة الصادرات من تلك المنتجات خلال شهر مايو من العام الماضي 2016 نحو 212.9 مليون دولار.

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و جاء بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يشير إلى واردات و صادرات البلاد خلال شهر مايو الماضي وكان هذا خلال نشرته الخارجية التي قام بها، و التي أوضح خلالها وصول قيمة الصادرات من الأثاث خلال شهر مايو الماضي لعام 2017 إلى نحو 31.6 مليون دولار، هذا بالمقارنة بقيمة صادرات مصر من الأثاث خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 والتي وصلت وقتها إلى نحو 34.1 مليون دولار، حيث مرت قيمة الصادرات بالنسبة للأثاث بانخفاض يصل قيمته إلى 7.3 %.

في حين أن قيمة الصادرات الخاصة بالبلاد بالنسبة لمنتجات الفاكهة الطازجة فقد وصلت قيمتها خلال شهر مايو من العام الحالي 2017 ألى نحو 53.8 مليون دولار، في حين أن قيمة صادرات مصر من نفس الفاكهة الطازجة في نفس الشهر ولكن في العام الماضي 2016 قد وصلت وقتها إلى 115.1 مليون دولار، وبالتالي فإن نسبة الانخفاض التي مرت بها صادرات البلاد من الفواكه الطازجة قد وصلت إلى 53.3%.

ووصلت قيمة الصادرات الخاصة بالبلاد بالنسبة لمنتجات العجائن خلال شهر مايو من العام الحالي نحو 56.9 مليون دولار، بينما وصلت قيمة صادرات البلاد من العجائن خلال نفس الشهر من العام الماضي نحو 63.7 % وبالتالي فإن قيمة التراجع الذي مرت به صادرات منتجات العجائن قد وصلت إلى نحو 10.7 %.

وأكدت الجهاز في نهاية التصريحات الصادرة منه أن قيمة إجمالي الصادرات الخاصة بالبلاد خلال شهر مايو الماضي من العام الحالي 2017 قد وصلت إلى 2.28 مليار دولار، في حين أن قيمة الصادرات خلال نفس الشهر من العام الماضي قد وصلت وقتها إلى 2 مليار دولار.