البنك الأهلي: حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعادل 32 مليار جنيه في يونيو الماضي

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أعلن نائب رئيس إدارة البنك الأهلي “يحيى أبو الفتوح” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، عن وصول قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد الارتفاعات التي شهدتها إلى نحو 32 مليار جنيه، وكان هذا مع نهاية شهر يونيو الماضي، الجدير بالذكر أن تلك القيمة معينة من قيمة محفظة القروض والتي وصلت خلال نهاية السنة المالية الماضية 2016/2017 إلى 400 مليار جنيه.

وأضاف خلال تصريحاته التي قام بها، أن قيمة الأرباح المتوقع تحقيقها بالنسبة للعام المالي الماضي هي نفس القيمة التي تحققت في العام المالي 2015/2016، وأضاف أن نسبة 20% تمثل متوسط نمو محافظ البنك التي تتعلق بالودَائع والقروض وغيرها.

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و قد أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري ” هشام عكاشة” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها والتي تتعلق بأسعار الفائدة التي يمنحها البنك في منتصف الشهر الماضي، أن لجنة “ألكو” والتي تمثل لجنة الخصوم والأصول في البنك، قد اتخذت قرار خاص بزيادة قيمة أسعار الفائدة الخاصة بحسابات التوفير، وقد أعلنت عن نسبة الزيادة والتي حددتها بقيمة 0.5 %.

كما اتخذت هذا القرار وأعلنت عن موعد البدء في تطبيقه والذي كان في بداية شهر أغسطس من العام الحالي 2017، وأضاف أيضا خلال التصريحات أن قيمة الزيادة التي حددتها اللجنة وصلت إلى نسبة 0.75 % بالنسبة للودائع التي تصل مدتها أقل من 6 شهور.

الجدير بالذكر أن قرار رفع قيمة الفائدة كان قد اتخذه البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، وكان قد قرر زيادة قيمة الفائدة بمعدل 2% على اجتماعين متتاليين للبنك، و حلل الكثير من الخبراء الاقتصاديين هذا القرار وخاصة قيام البنك المركزي برفع قيمة الفائدة خلال اجتماعين متتاليين على أن هذا جاء في ظل محاولة البنك المركزي التصدي للتضخم ومنع مُعدلاته من النمو.

وجاء هذا القرار بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار السلع خلال التعاملات في السوق، وكان هذا القرار بغرض القضاء على معدلات التضخم المحتملة منعا من حدوث المزيد من الأضرار في اقتصاد البلاد خلال الفترة القادمة، هذا بجانب أن معدلات التضخم تحدد مدى قبول صندوق النقد على دفعات القرض الذي أقدمت عليه البلاد بقيمة 12 مليار دولار.