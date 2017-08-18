وزارة التخطيط: العام الجديد موعد جني البلاد ثمار التنمية

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أعلنت الدكتورة “هالة السعيد” وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال مجموعة من التصريحات التي قامت بها، أن البلاد تقوم خلال الفترة الحالية بعدد من الإجراءات التي تتعلق بخطة التنمية التي بدأتها منذ فترة، وأن استمرار البلاد في تلك الخطة يؤتي ثماره من خلال معدلات النمو المتطورة التي حققتها البلاد خاصة في الفترة الأخيرة.

و من المقرر أن يشهد العام الجديد بدء جني العديد من ثمار إجراءات التنمية التي تقوم بها البلاد خلال الفترة الحالية، هذا وتهتم البلاد خلال الفترة الحالية وفقا للتصريحات التي قامت بها هالة السعيد بالاستثمار في العنصر البشري، هذا باعتباره رأس مال البلاد الفعلي، ومن المقرر أن يتم هذا من خلال قضاء البلاد على معدلات البطالة التي يعاني منها الشباب المصري، هذا بجانب الاهتمام بتقديم الخدمات على أعلى مستوى للمواطنين وبسرعة من خلال ميكنتها.

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كما أضافت هالة السعيد في نهاية التصريحات التي قامت بها أن الوزارة تقوم على تقدير كافة الجهود المبذولة وبشدة من قبل الكثيرين سعيا لتحقيق معدلات تنمية بشرية متقدمة، و التي تتم من خلال الاستثمار في البشر بشكل عام ويكون هذا من خلال تدريب العاملين على أعلى مستوى لتقديم الأفضل دائما.

هذا وأضافت أيضا أنه قد تم الاتفاق خلال الفترة الأخيرة مع مجموعة من الخبراء والمختصين وذلك بهدف تقديم التدريبات اللازمة لمجموعة من طلاب التعليم العالي خلال الفترة القادمة في مجموعة من البنوك المصرية.

يأتي هذا من بين العديد من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية المُستديمة، ويتم هذا من خلال العديد من الإصلاحات التي تقام من قبل الحكومة في جميع المجالات والتي تعتمد فيها بشكل أساسي على العنصر البشري باعتباره هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية.

وأشارت جميع المؤشرات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية إلى سير الإصلاحات في الاتجاه الصحيح، كما أكد الكثير أن تلك الإصلاحات سوف تؤتي ثمارها مع بداية العام الجديد، وهناك مجموعة من الإصلاحات التي أكد الخبراء ظهور نتائجها الفعالة ولكن على المدى الطويل للأجيال القادمة في البلاد.