تعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام كارت المرتب الصادر عن البنوك المحلية

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تقوم البنوك المحلية المصرية خلال الفترة الحالية باستهداف إضافة 10 مليون مواطن خلال ال5 سنوات القادمة وبالتالي تتجاوز قاعدة المتعاملين في البنوك عدد ال 25 مليون مواطن حيث تبلغ في الفترة الحالية 15 مليون مواطن.

وتسعى البنوك إلى تحقيق هذا من خلال تفعيل مفهوم التعامل اللانَقدي في الاقتصاد المصري، وتهدف البنوك من خلاله إلى تقليل استخدام الكاش وذلك نظرا للأضرار الكثيرة التي تترتب عليه، و نوفر لكم من خلال هذا المقال الطريقة المثلى التي يمكن من خلالها استخدام كارت المرتبات بشكل صحيح.

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يتم تقديم بنك المرتبات من قبل البنوك للموظفين بعد أن يربط الكارت مع الحساب المصرفي للبنك، ويمثل الكارت بطاقات خصم أو بطاقات مدفوعة مقدما.

و عند قول بطاقات خصم فإننا نعني البطاقات التي تستخدم من قبل المواطن أثناء عمليات شراء السلع والخدمات والعمليات التي تتعلق بسحب المبالغ النقدية، حيث تدفع البنوك قيمة السلعة مقابل الخصم من الحساب البنكي للمواطن.

أما بالنسبة للبطاقات المدفوعة مقدما، فإننا نعني أن تلك البطاقات قد تم إيداع مبالغ مالية عليها في وقت سابق، من خلال شحنها بالكاش والذي يمكن إعادته بصورة مستمرة.

و سوف يتم إيداع المرتبات للعاملين في تاريخ محدد كل شهر في الحسابات البنكية الخاصة بهم، وباستخدام الكارت يمكن سحب المبالغ النقدية من الصراف الآلي التابع للبنوك أو الدفع مقابل السلع والخدمات ويكون هذا في حالة قبول استخدام الكارت.

كما ويمكن استخدام فائض الراتب في الحصول على السلع والمنتجات من الصيدليات والسوبر ماركت وغيرها من الجهات الأخرى التي تحتوي على ماكينات خاصة باستخدام الكارت البنكي، وبالتالي فإن الموظف لا يضطر إلى سحب الرصيد الخاص به بشكل كامل كل شهر.

هذا بجانب أنه يمكن سداد الفواتير التابعة للمرافق المختلفة من فاتورة الكهرباء والمياه وحتى التليفون من خلال الكارت، ويتم هذا من خلال ماكينات الصراف الآلى ATM أو حتى من المنافذ التابعة لفورى والتي تنتشر في العديد من المناطق في أنحاء الجمهورية المختلفة.

كما وتتيح تلك البطاقات أيضا إتمام عمليات الشراء للسلع والمنتجات من الخارج، و لكن في تلك الحالة لابد من إعلام البنك عن موعد السفر حتى لا تحدث أية مشكلات خلال إتمام العملية، كما ويقوم البنك بالحفاظ على المبالغ المودعة فيه في حالة عدم استخدامها.