تراجع الدولار بعد زيادة التوتر الجيوسياسي ومخاوف من إصلاحات ترامب

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ظهرت نتائج تداولات الأسواق العالمية، اليوم الجمعة تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، بعد ظهور بعض الأنباء من إسبانيا التي تسببت في زيادة التوتر الجيوسياسي في العالم، بالإضافة إلى تخوف الجميع حول مستقبل الاصلاحات التي تعهد بها الرئيس الأمريكي المنتخب”دونالد ترامب” وبحلول الساعة السابعة بتوقيت موسكو الرابعة بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر الدولار بقياس قيمة الدولار أمام سلة العملات الست الرئيسية، بواقع 0.1% إلى 93.53 نقطة بالإضافة إلى ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار إلى 1.1748 دولار لليورو الواحد مقارنة مع 1.1723 دولار في الإغلاق السابق.

ويذكر أن كبار التجار يشككون بقدرة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب علي تنفيذ إصلاح ضريبي بالإضافة إلى العديد من التدابير الاقتصادية، التي تعهد الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية بالإضافة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تعهد بها الرئيس الأمريكي من المتوقع أنها سوف تؤثر بالسلب علي أداء العملة الأمريكية في الفترة القادمة، بالإضافة إنخفاض سعر الدولار بسبب الشائعات حول احتمالية استقالة مدير المجلس الاقتصادي الوطني”عاري كوهين” ولكن نفي مستشاري البيت الأبيض هذه الشائعات وقد أضافوا أن كوهين لم يستقل ولا باعتباره الاستقالة ولا يعتزم ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

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ويذكر أن العملة الأمريكية حظت بدعم من قبل الإحصاءات الأمريكية وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين لجامعة ميشيغان، الذي سوف يعكس درجة ثقة الأسر حول الاقتصاد الأمريكي وفقا للتقديرات الأولية إلى 97.6 نقطة مقارنة مع 93.4 نقطة في شهر يوليو بالإضافة إلى أن الخبراء توقعوا نموا أقل من هذا المؤشر ليصل إلى 94 نقطة، هذا وقد سجل الدولار الأمريكي أدنى مستوى منذ عامين أمام اليورو أثناء التعاملات بعد مبيعات مرتبطة بتعديلات المحافظ في نهاية الشهر وتوقعات البنك المركزي الأوروبي تشديد سياسته النقدية، وخصوصا بعد هبوط الدولار الامريكي وقد لامس أدنى مستوى له في أكثر من عام أمام العديد من العملات الرئيسية بعد بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، ولم تعلن حتى الآن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية أي تغييرات في السياسة النقدية وذلك ما توقعه الخبراء الاقتصاديين، ويعتبر هذا التغيير مقارنة مع بيان اللجنة أن مجلس الاحتياطي سوف يبدأ بخفض حيازته من السندات البالغ قيمتها 4.5 تريليون دولار هذا العام.