وزير المالية: الحل لمواجهة ارتفاع الأسعار زيادة الإنتاج وليس التسعيرة الجبرية

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صرح وزير المالية، “عمرو الجارحى”، أن التسعيرة الجبرية لن تكون أبدا الحل الافضل للوقوف فى وجه أزمة غلاء الأسعار، لأن الحل الأمثل يكمن فى العمل على زيادة الإنتاجية، كما أوضح أن هناك أخطاء كارثية تم ارتكابها بحق الاقتصاد المصرى بعد عام 2011، ومنها دفع المرتبات بمديونية، ارتفاع معدل النمو السكاني بنسبة 2%، وتراجع حجم النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى حوالى 1.5%.

أكد وزير المالية، من خلال حواره مع أحد الإعلاميين فى إحدى البرامج التلفزيونية على القنوات الفضائية، إنه بصفة شخصية يعاني بشكل كبير من زيادة الأسعار، خصوصا هذه الآونة، وعن تجربة وزير المالية، “عمرو الجرحى” الشخصية قال: “بسعى أن أعمل على ترشيد الاستهلاك فى بيتى فى ظل إرتفاع الأسعار”.

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مشيرا سيادته الى ان زيادة الاسعار و بالاخص فى الفترة الحالية يعانى منها الشعب المصري كله ولكن تلك الضغوط الاقتصادية سوف تنتهي بصورة تدريجية، وسوف نبدأ فى حصاد ثمار تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى.

ذكر “عمرو الجارحى”، أن الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، يحرص بكل اهتمام على تحسين الأحوال الاقتصادية والعمل على استقرار أسعار السلع بالأسواق المصرية ومتابعة ومراقبة مؤشر الأسعار داخل السوق المصرية، علاوة على معرفة تطورات الإحصائيات وعمل الدراسات لتطوير وإصلاح الاقتصاد المصري.

حيث نادى وزير المالية إلى محاولة كل فرد من أفراد الشعب المصرى أن يرشد من استهلاكه حتى نستطيع من خلال تكاتف فئات الشعب المختلفة أن نتصدى بكل قوة وعزم إلى هذه الموجة الجارفة من الغلاء، حتى أن سيادته ضرب أروع الأمثلة للترشيد حين صرح أنه هو بشخصه يسعى إلى الترشيد لمواجهة ارتفاع الأسعار.

قدم وزير المالية بعض الحلول لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار، كان من أهمها العمل على زيادة الإنتاج لسد حاجة السوق المحلية أولا والعمل على تطوير وتحسين مستوى أداء الاقتصاد المصرى، كما أشار “الجارحى”إلى أن التسعيرة الجبرية هى الحل الأمثل ولكن العمل والاجتهاد لسد احتياجات السوق المصرية من المنتجات اللازمة له فى رأيه هو الحل الأمثل، ولابد من وجود هيئات وقوانين صارمة للوقوف فى وجه المتلاعبين بالأسعار.