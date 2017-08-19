تعرف على تفاصيل شروط حجز الوحدات بمشروع “سكن مصر”

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قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، بالإعلان عن الشروط العقارية التي تخص مشروع “سكن مصر” لما هو متواجد بكراسة الحجز الخاصة بالمشروع، وقام بالتوضيح أن التخصيص شخصي ولا يمكن التنازل عنها أو التصرف بها بأي شكل إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه يجب دفع جميع المصاريف الواردة بكراسة الشروط طبقا للائحة العقارية الخاصة بالهيئة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، بأنه سوف يتم إلغاء التخصيص في الحالات الآتية “أن يتم مخالفة أي من الشروط والبنود المتواجدة بكراسة الشروط، أو بناء على طلب يقوم به الشخص المخصص له الوحدة السكنية، أو عدم استكمال سداد الوحدة بنسبة الـ 20% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء وهذا من إجمالي ثمن الوحدة وهي في فترة شهرين من إظهار نتيجة القرعة، أو عدم الالتزام بسداد قسطين متتاليين، أو القيام بالتنازل عن الوحدة دون اخذ الموافقة من قبل الهيئة، أو تغيير الغرض الذي تم تخصيص الوحدة له، أو عدم التعاقد أو استلام الوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

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وبالنسبة للمبالغ المخصومة من إجمالي المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص، كما قام وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي أن قبل استلام الوحدة يتم خصم 1% مصاريف إدارية بالإضافة إلى 0.5 لحساب مجلس الأمناء وهذا من إجمالي قيمة الوحدة الفعلية، وإذا تم استلام الوحدة يتم إضافة 7% سنويا على إجمالي قيمة الوحدة بالإضافة إلى النسب المذكورة مسبقا، من تاريخ الاستلام إلى تاريخ إعادة التسليم.

وقام الوزير بالتأكيد على أنه لا يسمح بوجود أي تغيير على الوحدة إلا إذا تم أخذ الأذن من جهاز المدينة الذي يختص بذلك، وأضاف إلى ان الواجهات والمناظير التي ذكرت في كراسة الشروط عبارة عن صورة توضيحية بجانب عدم تواجد مصعد داخل العمارات.

وأشار إلى أن الدور الأرضي للعمارات يحتوي على حدائق تختلف مساحتها من عمارة إلى الأخرى، كما أنه سيتم تخصيص الحدائق مقابل حق الانتفاع المخصص له الوحدة،لافتا أن تم إدراج كروكي يعمل على توضيح ترقيم العمارة إذا كانت المفردة، ومل لن يشمل الإيضاح يقوم بالإخضاع للقاعدة المقررة من قبل هيئة المرافق وجهاز المدينة.