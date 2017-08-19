البنك الأهلى يعلن عن افتتاح أول شركة صرافة الثلاثاء المقبل

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قام السيد يحيى أبو الفتوح، والذى يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بالإعلان عن افتتاح مصرف تابع البنك فى الفترة الحالية حيث أكد على إنه سوف يا افتتاح أول فرعين فى مصر تابعين إلى شركة الصرافة التى تتبع البنك الأهلى، حيث ورد ان هذا الافتتاح سوف يتم يوم الثلاثاء المقبل.

كما أكد سيادة نائب البنك على أن الافتتاح سوف يتم فى منطقة مدينة نصر الموجودة فى محافظة القاهرة، وسوف يتم ذلك ضمن 15 فرعًا آخرين من المقرر أن يتم افتتاحها ويكونوا تابعين للشركة وأن البنك قد قرر أن يتم افتتاحها خلال العام المالى الحالى 2017 / 2018.

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من جهة أخرى ورد ان السيد نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، قد أكد فى مجمل تصريحاته، الصحفية أن اسم شركة الصرافة الجديدة التى سوف يتم افتتاحها الثلاثاء المقبل هو “شركة الأهلى للصرافة”، وبالنسبة إلى فكرة نشاطها سوف تقوم الشركة بتنفيذ كافة عمليات بيع وشراء العملات العربية بالإضافة إلى العملات الأجنبية كما شيم تسعيرها شأنها شأن اى منتج اخر وذلك طبقًا للاتفاق المبرم الذي قد وقعته الشركة بينها وبين البنك الأهلى المصرى فى وقت سابق.

￼أكد السيد أبو الفتوح فى تصريحاته على أنه سوف يتم خلال الفترة القادمة افتتاح 4 فروع جديدة تابعة للبنك خلال الـ3 أشهر القادمة، كما أضاف إلى أنه فيما يخص رأسمال الشركة الجديدة المدفوع أنه قد وصل إلى حوالى 50 مليون جنيه مصري.

كان السيد هشام عكاشة، والذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى الفترة الحالية، قد أكد خلال تصريحاته على إن خطة مصرفه فى الفترة القادمة تتطلع لافتتاح فروع كثيرة منتشرة فى أنحاء الجمهورية حيث أكد على إنه من المتوقع أن تصل إلى 25 فرعًا جديدا تابعين إلى شركة الصرافة وذلك خلال 3 سنوات على ان تبدأ الشركة فى تنفيذ خطتها بداية من العام الجارى 2017 بما يتزامن مع انطلاق الشركة كما أنها سوف تنتهي بنهاية عام 2019، كما أضاف على ذلك أن الشركة سوف تهدف ان تكون دعم للبنك على ان تقوم بتقديم الخدمات المالية المتكاملة للعملاء بجميع المناطق.