الصين تمنع الشركات التابعة لها من الاستحواذ الغير عقلاني

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قامت الصين الشعبية بفرض عدد من القيود الجديد التي تعتبر مشدد، وتم فرض تلك القيود من أجل استثمارات الشركات الحاملة للجنسية الصينية في خارج الإقليم الصيني، حيث أن الحكومة الصينية قامت بمنع هذه الشركات من أن تعمل في عدد غير قليل من القطاعات ، ومن القطاعات إلي قامت الصين بمنع الشركات الصينية بالعمل فيها خارج الإقليم الصيني ، النوادي الرياضية، وقطاع الفنادق ، وقطاع العقارات، والقطاعات الترفيهية وأيضا دور السينما.

والجدير بالذكر أن حكومة بكين في بادئ الأمر قامت بتشجيع الشركات الصينية في الخارج على أن تقوم بالشراء والاستثمار والتطور في كل القطاعات، لكنها بعد ذلك وخصوصا في العام الماضي “عام 2016” بدأت بكي في تغير الخطاب الخاص بالاستثمار الخارجي لشركاتها وقد حذرت الشركات الصينة التي تعمل في الخارج من عمليات الاستحواذ التي قامت بكين بوصفها أكثر من مرة أنها عمليات غير عقلانية.

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ويذكر أن الحكومة في الصين الشعبية قامت يوم الجمعة الماضي بالإعلان الصريح بأن الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الصينية في الخارج أصبحت غير منسجمة مع العملية الدبلوماسية التي تتبناها الصين الآن من أجل التنمية السلمية للاقتصاد الصيني في توجيه الجمعة أن “الاستثمارات في الخارج التي لا تنسجم مع الدبلوماسية الصينية للتنمية السلمية، وأيضا تم التصريح أن عمليات الاستحواذ الصيني الغير عقلاني التي تقوم به هذه الشركات يؤذي المنفعة المتبادلة والمنهج الصيني في تنظيم الاقتصاد الكلي، وتم الإعلان بأن الصين ستبدأ في تنفيذ القرارات والقوانين المتشددة التي قامت إقرارها من أجل إخضاع هذه الشركات لقيود قانونية تعمل على تفادي المخاطر التي يمكن أن تتحقق بسبب هذه الأمور.

ومن جهة أخرى أضافت حكومة الصين الشعبية خلال بيان رسمي لها أن الشركات الصينية التي تعمل بالخارج لن تستطيع أن تقوم بالمزيد من الاستثمارات التجارية أيا كان القطاع الذي يتم الاستثمار فيها وذلك في كل البلاد التي تشهد حروب سواء دولية أو إقليمية أو محلية ، وأيضا سيتم منع أي شركة صينية من أن تقوم بالاستثمار في أي دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين.