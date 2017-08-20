بدء حجز شقق “الإعلان التاسع” للإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة إلكترونيا

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بدأ اليوم الأحد الموافق العشرين من شهر أغسطس لعام 2017، حجز شقق الإعلان التاسع الخاص بالإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، حيث تم طرح مليون وحدة في المدن الجديدة بـ 22 محافظة، وتبلغ مساحة الوحدة 90 متر مربع وتقسم على ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام تشطيب كامل، وهذا تحت إطار نظام التمليك بآلية بالسداد منظومة التمويل العقاري.

ولأول مرة يتم اتباع نظام حجز الوحدات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقارى، للقيام بالحجز بالطريقة الصحيحة هناك عدة خطوات يجب اتباعها

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يتم الدخول على موقع صندوق التمويل العقاري لإنشاء حساب (www.mff.gov.eg) .

يتم عمل حساب شخصى لمقدم الطلب عن طريق الضغط على كلمة تسجيل المتواجدة أعلى الصفحة الرئيسية جهة اليسار.

ويقوم مقدم الطلب بإملاء جميع البيانات المتواجدة فى استمارة التقديم.

وبعد القيام بالتسجيل سيتم ارسال رسالة نصية لمقدم الطلب على الهاتف الخاص به الذي قام بوضعه في الاستمارة، حيث أن الرسالة تتضمن رقم كودى خاص بمقدم الطلب يقوم مقدم الطلب بادخاله على الموقع ليتم عملية التسجيل.

قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتوضيح على أن الوحدات التي تم طرحها في الإعلان التاسع متواجدة بــ 22 محافظة، تم توزيعها على النحو التالي في جميع المحافظات ” محافظة الإسكندرية تتواجد بها وحدات في منطقة برج العرب الجديدة، ومحافظة الإسماعيلية تتواجد بها وحدات في منطقة القنطرة شرق ومنطقة فايد بقرية عبد الناصر ومنطقة التل الكبير بالعهدة، و محافظة السويس تتواجد بها وحدات في منطقة حي عتاقة، بمحافظة القليوبية تتواجد بها وحدات في منطقة الخانكة، بمحافظة الشرقية تتواجد بها وحدات في منطقة القرين ومنطقة فاقوس، بمحافظة المنوفية تتواجد بها وحدات في منطقة مركز السادات بالخطابة والاخماس وكفر داود، بمحافظة كفر الشيخ تتواجد بها وحدات في منطقة الحامول ومنطقة برج البرلس، بمحافظة الغربية تتواجد بها وحدات في منطقة كفر الزيات، بمحافظة البحيرة توجد بها وحدات في منطقة الرحمانية منطقة المحمودية ومنطقة مركز بدر ومنطقة وادي النطرون ومنطقة كفر الدوار، بمحافظة الجيزة تتواجد بها وحدات في منطقة السادس من أكتوبر بمنطقة العياط ” جرزا القطوري”، بمحافظة الفيوم تتواجد بها وحدات في منطقة طامية ومنطقة هوارة ومنطقة دمشقين ومنطقة شدموه ومنطقة الفيوم الجديدة ، بمحافظة بني سويف تتواجد بها وحدات في بمركز بني سويف ومدينة بني سويف الجديدة.

وأضاف الوزير بمحافظة المنيا تتواجد بها وحدات في منطقة مطاي ومنطقة مدينة المنيا الجديدة، محافظة أسيوط تتواجد بها وحدات في منطقة ديروط ومنطقة منفلوط ومنطقة البداري ومنطقة أبنوب ومنطقة ساحل سليم ومنطقة منقباد ومنطقة أسيوط الجديدة، محافظة سوهاج تتواجد بها وحدات في منطقة حي الكوثر ومنطقة بجهينة ومنطقة سوهاج الجديدة بمنطقة أخميم الجديدة، بمحافظة قنا تتواجد بها وحدات في منطقة أبو تشت ومنطقة الوقف ومنطقة نجح حمادي، بمحافظة أسوان تتواجد بها وحدات في منطقة كوم أمبو ومنطقة إدفو، بمحافظة مرسى مطروح تتواجد بها وحدات في منطقة الحمام ومنطقة العلمين، بمحافظة جنوب سيناء تتواجد بها وحدات في منطقة رأس سدر و منطقة أبو زنيمة ومنطقة طور سيناء.