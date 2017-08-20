المالية تعلن عن موعد صرف رواتب الشهر الجاري

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قامت وزارة المالية بالكشف عن موعد صرف رواتب شهر أغسطس، حيث ورد أن السيد محمد معيط، والذي يشغل منصب نائب وزير المالية، قد قام بالإعلان عن موعد صرف رواتب العاملين بالدولة والتي تخص الشهر الجاري في موعدها المقرر له وأن لا يوجد تأخير فى تلك المواعيد عن ما هو مقرر له.

كما أعلن السيد محمد معيط، أنه فيما يخص رواتب الموظفين الخاصة بشهر أغسطس الجاري أنها سوف تكون قبل عطلة الموظفين والعمال المقررة رسميًا من أجل عيد الأضحى المبارك.

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جدير بالذكر أنه قد ورد أن هناك بعض الشائعات التي قد تردد صداها فى الفترة الأخيرة والتي قد تم نشرها بواسطة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكانت خاصة بموعد رواتب العاملين بالدولة هذا الشهر، وكان مفاد هذه الشائعات أن هناك تأخير محتمل هذا الشهر فى تسلم الموظفين بأجهزة الدولة رواتبهم وعلى هذا خرج تصريح نائب وزير المالية الذي نفى من خلاله هذه الأخبار والأنباء متعلقة بشأن تأخير الرواتب ذا الشهر.

من جهة أخرى قد قام نائب وزير المالية، بالتأكيد على أنه بالنسبة إلى الشيكات الخاصة برواتب الموظفين العاملين بالدولة سوف يتم إرسالها لجميع المؤسسات المقررة والتابعة إلى الحكومة في الأيام المقبلة كما أنه قد أكد على أن الرواتب سوف يتم صرفها إلى الأفراد العاملين بالدولة في آخر شهر أغسطس الجاري كاملة.