مصدر مصرفي ينفي شائعات تحويل عملة الـ 5 جنيه الورقية إلى معدنية

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قام مصدر مصرفى مسئول صباح اليوم بالخروج بأحدث التصريحات المتعلقة بالعملة المصرية الورقية حيث نفى المصدر المسؤول أي أخبار ترددت في الأونة الأخيرة بشأن تحويل العملات الورقية والتي تحمل فئة الـ 5 أو الـ 10 والـ 20 جنيها فى الوقت الحالي إلى عملات معدنية مثل ما حدث فى أصغرهم وهو الجنيه والذي يعد العملة الوطنية بالبلاد.

كما أضاف المصدر المصرفى المسؤول فى تصريحاته أن كل ما أثير فى الفترة الحالية حول تحويل العملات الورقية في مصر إلى عملات معدنية لا أساس له من الصحة، وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا شائعات بشأن تحويل العملات الورقية ذات الفئات الصغيرة خمسة وعشرة وعشرين جنيها إلى عملات معدنية.

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وأكد المصدر المصرفي ايضًا أنه فيما يخص العملات المعدنية المصرية التي يتم التعامل بها في الأسواق المصرية والموجودة حاليًا داخل الأسواق بوجه عام والتي تحمل فئة كلاً من 25 قرشا و50 قرشا و100 قرش هي فقط التي قد تم اتخاذ القرار بشأنها من أجل تحويلها لمعدن مع الإبقاء علي العملة الورقية الخاصة بها كما يوجد بالأسواق ايضًا بعض العملا الأخرى والتي تندرج تحت مسمى “عملات تذكارية” وأنها تحمل بين طياتها وعلي الجانبين منها فئات مختلفة وترجع إلى سنوات عديدة ماضية وتم اتخاذه كتذكار وخاصة مع محبين الإحتفاظ بالأشياء التذكارية مثل العملات ولكن لا يتم استخدامها في عملية البيع والشراء.