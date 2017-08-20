وزارة الإسكان تقوم بالتحذير من خمس حالات تلغي تخصيص شقق سكن مصر

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قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التحذير من الوقوع في خمس حالات تقوم بإلغاء تخصيص شقق مشروع “سكن مصر، وأوضحت أن التخصيص شخصى ولا يجوز التنازل عنه أو إتاحة التصرف في الوحدة بإي شكل من الأشكال سواء نقلها لأاي شخص أو المقيدة بالملكية ولا يمكن التصرف بهذا الجزء إلا إذا تواجدت موافقة كتابية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويشترط سداد المصاريف المقررة من ثمن الوحدة طبقا للائحة العقارية بالهيئة.

وقامت وزارة الإسكان بالتأكيد أنه يتم إلغاء تخصيص الوحدات في الحالات الآتية طبقا للائحة العقارية المتواجدة بكراسة الشروط.

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الحالة الأولى هى ظهور مخالفات لشروط حجز الوحدات المقررة أو الإخلال بشروط المواد المتواجدة بكراسة الشروط أو بناء على طلب من الشخص التى تم تخصيص الوحدة له.

الحالة الثانية هى عدم استكمال سداد النسبة المحددة لحجز الوحدة وهى نسبة 20% بالإضافة إلى تواجد 1% مصاريف إدارية بجانب 0.5% لحساب مجلس الأمناء من إجمالى ثمن الوحدة الفعلي، وذلك خلال الفترة المسموح لها بالحجز وهى مدة شهرين بداء من ظهور نتيجة القرعة بوحدات مشروع سكن مصر.

الحالة الثالثة هى عدم القيام بسداد شهرين متتاليين من ثمن الوحدة وهذا طبقا لطريقة السداد المتفق عليها، أو القيام بالتنازل عن الوحدة أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال الملكية أو النقل إلا بعد أن يتم الموافقة على هذا من قبل الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

الحالة الرابعة القيام بتغيير الغرض التي تم تخصيص الوحدة بناء عليه، أو عدم التعاقد أو عدم استلام الوحدة بالفترة المحددة للاستلام والتي تم التعرف عليها بدءا من ظهور نتيجة القرعة.

الحالة الخامسة هي أن يتم إدخال أي تغيير أ تعديل على الوحدة قبل أن يتم الموافقة من جهاز المدينة المختص أو الرجوع إلى الهيئة وأخذ الموافقة على ذلك التعديل.

والجدير بالذكر أنه تم البدء في سحب كراسات الشروط الخاصة بالإعلان التاسع للقيام بحجز ما يقرب من 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى في مشروع شقق الإسكان الاجتماعي “سكن مصر” المتواجد في المدن الجديدة وهى “مدينة القاهرة الجديدة ومدينة العبور ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة بدر ومدينة المنيا الجديدة ومدينة دمياط الجديدة ” وذلك من يوم الثلاثاء الماضى بكافة فروع بنك التعمير والإسكان.