تعرف علي مواقع شقق سكن مصر المطروحة في مدينة القاهرة الجديدة

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تعرف علي مواقع شقق سكن مصر التي تم طرحها في مدينة القاهرة الجديدة وبداية سحب كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالشقق لحجز عدد 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى في مشروع “سكن مصر” بمدينة القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر بالإضافة إلى مدينة العبور ومدينة بدر، ومدينة دمياط الجديدة والمنيا الجديدة الثلاثاء الماضي بفروع بنك التعمير والإسكان.

هذا وقد أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور”مصطفي مدبولي” أن شروط الحجز في مشروع سكن مصر والشروط العامة للحجز في المشروع تتضمن أنه يجب عن التقدم للحجز يجب أن يتقدم الشخص نفسه ويكون مواطناً مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عام عند تاريخ الحجز ويجب أن يكون للمتقدم أهلية التصرف والتعاقد، بالإضافة إلى أنه لا يحق للأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة في المدن التي سوف يتم طرح الوحدات الخاصة بالمشروع بها، ويجب أن يكون لم يسبق للمتقدم أو لأي أحد من أفراد أسرته كزوجته أو الزوج أو الأولاد القصر الحصول علي وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي حالة مخالفة المتقدم لهذه الشروط يحق للهيئة أن تقوم بإلغاء الحجز الخاص به أو التخصيص مع تطبيق قواعد الإلغاء.

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وقد أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور”مصطفي مدبولي” أنه بالنسبة إلى أسلوب الحجز وتخصيص الأراضي في المشروع بالقرعة العلنية وقد أشار وزير الإسكان إلى أنه سوف يتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وبعد سداد مبلغ جدية الحجز ابتداء من يوم الأحد القادم العاشر من سبتمبر القادم وحتى الخميس الخامس من أكتوبر في جميع فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة الخامسة، ويذكر أن وزارة الإسكان طرحت 40 ألف وحدة ضمن مشروع سكن مصر هذا العام في المدن الجديدة، وسوف تكون شقة بمساحة 115 متر وسوف يكون صافي مساحة الشقة من 100 متر إلى 105 متر ، ومقدم الحجز يجب أن يكون 10% من إجمالي ثمن الوحدة ومن الممكن زيادة مقدم الشقة علي 25 ألف جنيه، ويصل إلى 40 ألف جنيه حسب مساحة وسعر الشقة في كل مدينة من المدن الجديدة، وسوف تكون القاهرة الجديدة الأعلى بين الشقق المطروحة فى المشروع.