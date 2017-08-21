تعرف علي المستندات المطلوبة من العملاء لفتح حساب بنكي

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يسعي الكثيرين إلى فتح الحسابات البنكية فى بعض فروع البنوك المختلفة في أنحاء الجمهورية بوجه عام ولكن ينتابهم تخوفات من عدم معرفة ما هي الطريقة التي تمكنهم من فتح هذا الحساب البنكي بشكل ميسر وبسيط وبدون تعقيدات وإجراءات وربما روتين قد يستغرق أوقات كثيرة ومجهود من قبل العملاء في بعض الأحيان وقد يكون هناك العديد من الطرق لتلافي مثل هذه الأخطاء.

ورد أنه بالنسبة إلى العملاء الراغبين فى إتمام الإجراءات اللازمة من أجل فتح حساب بنكي فى أحد المصارف المصرية بشكل حالي، يتوجب عليهم أن يقوموا بإحضار بعض الأوراق والمستندات اللازمة لكي يتمكنوا من فتح هذا الحساب بكل سهولة ويسر وبدون زيارات إضافية للبنوك وغيرها لمعرفة ماهية هذه الأوراق، والتي هي كالتالي:

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يجب علي العميل إحضار بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو بطاقة الرقم العسكري بشرط أن تكون سارية المفعول وذلك بالنسبة إلى المواطنين المصريين. يشترط فى حالة إحضار جواز سفر لغير المصريين أو الوافدين أو المقيمين الوافدين أو الاشخاص غير المقيمين أن يكون الجواز أصلي كما يشترط ايضًا أن يصحبه تأشيرة دخول سارية المفعول. يشترط إحضار إثبات إقامة فى حالة غير المصريين. يشترط إيجاد كلاً من فاتورة كهرباء، وفاتورة هاتف. يجب علي المتقدم إحضار عقد إيجار أو تمليك. يجب إحضار إثبات توظيف وعن هذا ورد أنه هو عبارة عن خطاب صادر عن طريق إدارة الموارد البشرية حيث يتم استخراج من أجل الموظفين بالإضافة إلى إحضار بطاقة ضريبية وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتبعون المهن الحرة واصحابها بوجه عام.

الزم العميل الراغب في استخراج الفيزا إحضار إثبات راتب على أن يكون هذا الإثبات علي النحو المطلوب والذي يناسب التسهيلات المطلوبة والتي يرغب بها البنك.