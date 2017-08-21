ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة فى المجمعات التموينية

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قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرًا بالإعلان رسميًا عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والتي من ضمنها أتي اللحوم المجمدة المستوردة من البرازيل والتي يطلق عليا فى منافذ التوزيع اللحوم البرازيلية المجمدة حيث ورد طبقًا لهذه التصريحات أن سعر كيلو اللحم البرازيلي قد وصل حاليًا إلى 70 جنيها ليأتي هذا مقارنة من سعر الذي كان يباع به على مدار الأيام القليلة الماضية بحوالي 60 جنيه وذلك بزيادة جديدة طارئة علي الأسعار مقدارها نحو 10 جنيهات بالنسبة إلى الكيلو الواحد منها.

وقد ورد أنه حاليًا فى إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الخارجية لطرح اللحوم الحمراء بكميات كبيرة قبل موسم عيد الأضحي المبارك بالأسواق والتي من المقرر أن يتم طرحها في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع المحافظات المصرية والتي تتبع شركتي النيل والأهرام قد تقرر أن يتم رفع سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة بداخلها من مبلغ 80 إلى 85 جنيها وذلك بالنسبة إلى الكيلو الواحد.

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من جهة اخرى قد اعلن مصدر مسئول تابع إلى قطاع التجارة الداخلية فى إحدى تصريحاته الصحفية الخاصة بهذا الشأن إنه يتم حاليًا بيع نصف الكيلو من اللحوم الحمراء في طبق خاص حيث يناسب عدد من المواطنين وأن سعره قد وصل إلى 35 جنيها وذلك من أجل أن يتم التحايل على السعر الرسمي للكيلو وتخفيفًا علي المواطنين ولكي يصبح الحصول على طبقين لو رغب العميل زنة كيلو جرام بسعر 70 جنيها.

لفتت وزارة التموين فى تصريحاتها إلى أنه قد تقرر أن يتم طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة في المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى اللحوم المجمدة واللحوم المفرومة وأنه سوف يتم توفير كل الكميات التى قد وفرتها الوزارة بالمنافذ التابعة لها بجميع المناطق والمحافظات المصرية بوجه عام بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة قد أعلنت عن توفير الخراف الحية للمواطنين قبل عيد الأضحى بالإضافة إلى اللحوم ويمكن الحصول عليها حاليًا بشكل مباشر من مجزر البساتين علي أن يتم بيع الكيلو منها بسعر 60 جنيها للكيلو.