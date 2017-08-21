الحكومة تقرر خفض رسوم طلب الجنسية المصرية لمليون جنيه

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قامت الحكومة المصرية باتخاذ قرارها بشأن تخفيض النسبة المستهدفة والتي كانت تتوقعها من خلال رسوم طلب الحصول علي الجنسية المصرية في الفترة الحالية حيث ورد أن الحكومة قد أعلنت أن رسوم الحصول علي الجنسية قد بلغ حاليًا بعد تخفيضه إلى مليون جنيه مصري واحد، وسوف يتم العمل بالقرار الجديد في الفترة الزمنية المحددة على مدار السنة المالية لعام 2018/2017.

جدير بالذكر أن رسوم الحصول علي الجنسية المصرية من قبل كانت حوالي 3 ملايين جنيه وتم تطبيق ذلك بشكل رسمي من خلال العامين الماليين الماضيين، لتقوم الحكومة باتخاذ قرارها حاليًا بتراجع حجم هذه الرسوم إلى مليوني جنيه.

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من جهة أخرى قد بلغ حجم طلبات التجنس التي طالبت بالحصول على الجنسية المصرية من قبل وزارة الداخلية المصرية طبقا لما ورد في التقرير الصادر مؤخرًا والذي تم الإعلان عنه من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي يخص هذا الشأن منذ العامين الماضيين قد وصل إلى نحو 41.8 ألف طلب حيث كان أغلب هذه الطلبات من الأفراد الذين يحملون الجنسية الفلسطينية وخاصة الأمهات منهم الذين يحملن الجنسية المصرية من قبل ويرغبون في الحصول عليها لأبنائهم وذويهم.

وفى سياق آخر ورد أن هناك تقرير حكومي قد صدر في وقت لاحق قد أعلن أنه بالنسبة إلى حجم الإيرادات المتوقعة خلال هذه الفترة والتي تخص رسوم الهجرة قد بلغ إجمالي هذه الإيرادات حوالى 981 مليون جنيه مصري وذلك عن الفترة الزمنية المتبع فيها أي علي مدار العام المالي الحالي لعام 2018/2017، وقد جاء ذلك المقارنة بمبلغ 954 مليونا والذي قد بلغ قيمة إجمالي هذه الرسوم في العام السابق له، ليترتب على ذلك وجود فارق بمقدار 27 مليون جنيه.

كما ورد في هذا الصدد طبقا لأحدث تقرير صادر في الفترة الأخيرة عن ” التعبئة والإحصاء” المصرية والتي صرحت من خلاله أنه قد وصل عدد المهاجرين من مصر إلى الدول الأخرى بمختلف الأسباب حوالي 10 ملايين مهاجر.