ترتيب الدول المستثمرة فى مصر

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يعد الاستثمار أحد أهم صور الاقتصاد الناجح لدى الدول وهو انعكاس واضح لشكل الاستقرار أي دولة ووضعها الاجتماعى بين دور جوارها وفي محيطها الإقليمي وبين دول العالم بشكل عام، وهو أحد أسباب جذب الاستثمارات إليها، ومؤخراً شهدت مصر عددًا من الاستثمارات العربية والأجنبية المهمة.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة فى المرتبة الأولى ضمن الدول المستثمرة في مصر حتى نهاية مارس من العام الماضي، فأسست 815 شركة، بحجم استثمارات 16.8 مليار دولار وجاءت فى المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية وبريطانيا من بين أكثر من 150 دولة.

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وجاءت الكويت المرتبة الرابعة بـ 1044 شركة وحجم استثمارات 5.8 مليارات دولار، فيما احتلت قطر المرتبة التاسعة بــ 210 شركات بحجم استثمارات بـــ3.7 مليارات دولار، وجاءت فرنسا في المرتبة 12 بشركات وصلت إلى 694 وحجم استثمارات 6.7 مليارات دولار.

وتسعى الدولة خلال المرحلة الحالية لجذب عدد أكبر من الاستثمارات ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة المصرية وبدأت تنفيذه فى نوفمبر من العام الماضي، وتهدف من خلال جلب الاستثمارات لزيادة فرص العمالة فى مختلف المشروعات الاستثمارية وتعميم الفائدة التجارية على السوق المصرى بشكل أكبر، وهو ما يؤدى إلى تحسين حالة الاقتصاد وتطويره .

ويعد الاستثمار هدف تسعى لتحقيقه مختلف الحكومات حول العالم لاستغلال مواردها الطبيعية بمختلف أنواعها أما سياحية أو تجارية أو صناعية لتحقيق أرباح تعود بالنفع على الدول وتستغل هذه الارباح فى عمل مشروعات تفيد الدولة وتقوم بتحسين الاوضاع الاجتماعية لدى سكانها .

ومن خلال التقرير نستعرض بيانا بترتيب الدول المستثمرة بحسب قيمة الاستثمارات: