تراجع كبير فى أسعار الذهب فى مصر

Advertisements

شهدت الأسواق المصرية خلال تعاملاتها تراجع كبير فى أسعار الذهب حيث انخفض سعر جرام الذهب في السوق المحلي بوجه عام فى التعاملات الأخيرة حوالي 5 جنيهات، ليترتب علي ذلك تسجيل سعر الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر طلبًا بين المواطنين وتداولا فى مصر بوجه عام حوالي 632 جنيها.

كم أنه قد جاء أن سعر جرام الذهب في مصر قد وصل عيار الذهب 18 إلى حوالي 541 جنيه، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 إلى حوالي 632 جنيه، وعن عيار 24 قد بلغ سعره بعد إنخفاض الأسعار إلى حوالي 723 جنيه، وفيما يخص سعر الجنيه الذهب بالسوق المحلي قد بلغ حوالي 5056 جنيه، وعن السعر العالمي للذهب جاء أنه قد بلغ حوالي 1286 دولار.

Advertisements

جدير بالذكر أن أسعار الذهب فى مصر يتم تحديدها بوجه عام بناءًا علي العرض والطلب، كما أنها تتأثر وتتغير بشكل كبير وفقًا لتحريك سعر الذهب العالمى للأوقية “الأونصة” الواحدة بجميع الدول بشكل فورى، لكن من جهة أخرى يخضع تأثر أسعار الذهب فى مصر بشكل كبير إلى تعاملاته السوقية بالإضافة إلى تعاملات الدولار اليوم بالبنوك سواء فى كلاً من السوق الموازى أو تعاملات دولار البنوك.

جدير بالذكر أنه قد قام السيد إيهاب واصف والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة مؤخرًا في أحدث تصريحاته الخاصة بشأن تراجع الأسعار السوقية بوجه عام فى سوق المعادن النفيسة بالإضافة إلى عملية انخفاض سعر الأوقية فى التعاملات الفورية التي يخضع لها الذهب أن هناك تراجع في سعر الذهب بقيمة 4 دولار وأن هذا الأمر قد أثر على الأسعار السوقية و تعاملات الذهب فى سوق الصاغة.بشكل كبير.

ويعد الذهب أحد أنواع المعادن النفيسة في مصر والذي يحرص الكثيرين على تداوله بشكل عام والتهادي به في المناسبات ولكن مع ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع العملة الخضراء في السوق المحلي والعالمي قد اثر علي عملية الشراء والطلب كثيرًا كما أنه قد ترتب علي ذلك عزوف عملاء الذهب ومحبيه والراغبين في الحصول عليه في الإبتعاد عنه مما أثر علي حركة البيع والشراء بمحلات الصاغة في مصر وأثر علي أرباحهم.