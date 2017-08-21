مصدر مصرفي يعلن عن انتهاء عقوبة شركات الصرافة

قام مصدر مصرفي مسؤول من داخل البنك المركزي المصري بالإعلان عن أحدث أخبار شركات الصرافة المصرية والتي توجد فى الأسواق المصرية وقد تقرر إيقافها لعدد من الأسباب في الفترة الزمنية الماضية حيث ورد فى السبب وراء اتخاذ بعض الإجراءات القانونية والتي تم علي غرارها إيقافها عن العمل أن هناك عدد من المخالفات القانونية المختلفة التي تقرر أن يتم غلق هذه الشركات على غرارها حتى تتمكن من تعديل أوضاعها وأنه طبقًا للتصريحات الماضية قد تقرر أن يتم افتتاحها من جديد والبدء في استكمال أعمالها المالية عقب الانتهاء من تنفيذ عقوبة الايقاف المقررة عليها.
ورد في هذه التصريحات أن هناك شركات صرافة قد انتهت مدة إيقافها بعد أن قامت بتصحيح أوضاعها القانونية والمالية وأنه سوف يتم افتتاحها مرة أخرى فى مطلع الشهر المقبل.
وأضاف المصدر المصرفي في أحدث تصريحاته الصحفية الحالية أنه قد تقرر خلال اليوم الإثنين أن يتم استئناف عمليات الإشراف والمراقبة مرة أخري علي شركات الصرافة بوجه عام وفى حال وجود أي مخالفات مالية فى تعاملات هذه الشركات السوقية سوف يتم التعامل معها بشكل قانوني وذلك وفقا لما يرد من حالة المخالفة التي قامت بها الشركة المصرفية.
وأشار المصدر المصرفي فى سياق حديثه عن شركات الصرافة التي من المقرر عودتها مرة أخرى إلى الأسواق المصرية أن هناك بعض البنوك المصرية فى الفترة الأخيرة قد طلبت الحصول على رخص جديدة من أجل أن يتم افتتاح شركات الصرافة تابعة لها داخل القطر المصري وأنه قد تم الموافقة علي طلباتها مؤخرا ليترتب علي ذلك بدء البنوك فى استكمال باقي الإجراءات من أجل أن يتم افتتاح شركات الصرافة التابعة لها ومن ضمن هذه البنوك البنك الأهلي المصري حيث من المقرر له أن يقوم بإفتتاح أول شركة مصرفية تابعة له يوم غد الثلاثاء لتكون خطوته الأولى في سلسلة شركات من المقرر له أن يقوم بافتتاحه في الفترة القادمة.
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