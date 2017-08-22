البنوك المصرية توافق علي تقديم تسهيلات كبيرة للعملاء لفتح حسابات جديدة

خرجت بعض التصريحات المالية المؤكدة علي أن البنوك المحلية والتي تعد منتشرة في كافة محافظات مصر قد اتخذت قرارها في إطار سعيها الدائم من أجل دعم الشمول المالى حيث ورد أنها قد سبق وقامت بمخاطبة البنك المركزى المصرى من أجل أن يتم منحها تسهيلات لكي تتمكن من فتح حسابات جديدة للمواطنين.
وأضافت المصادر المصرفية أنه من بين طلبات البنوك التي طالبت بها البنك المركزي بعض التسهيلات حتي يتسني لها فتح حسابات مصرفية بدون مصاريف كبيرة مقررة كما هو معتاد وأن تقتصر الحسابات المصروفات في ذلك الوقت على مصروفات الخدمة فقط، كما ورد أنه سوف يتم السماح بعمل الحساب الجديد عن طريق استخدام بطاقة الرقم القومي ولكي يتمكن العميل من فتح حساب جديد كما يرغب بدون أي تعقيدات أو مشكلات.
من جة اخرى قام البنك المركزى المصري في إطار مباحثاته لهذا القرار أنه قد اقترح على البنوك المصرية المختلفة أن تقوم بفتح حسابات للعملاء الجدد داخل البنوك فى الفترة القادمة بدون مصاريف كبيرة بالإضافة أن يكون هذا الحساب دون وضع حد أدنى له وقد قام البنك بوضع شعار خاص لهذه الحسابات وأطلق عليها “حساب لكل مواطن”.
كما أكد البنك المركزى المصرى علي البنوك المصرية أن تقوم المصارف بشكل دائم بموافاة البنك المركزى بعدد الحسابات الجديدة التي قد تم فتحها داخل البنوك وذلك من أجل دعم الشمول المالى.
وأشار البنك المركزي فى بيانه الصادر بهذا الشأن وتوصياته التي أبلغ بها البنوك الأخرى أنه قد تم تخصيص يوم 27 أبريل من كل عام ليكون “يوما عربيا للشمول المالي”، وعلى هذا قد جاءت مطالب المركزي من البنوك المصرية أن تقوم بشكل دائم بالتواجد خارج فروعها وخاصة في المناطق النائية والتي تعد مناطق مهمشة والتي توجد فى الأقاليم المختلفة بالإضافة إلى الذهاب إلى النوادي والجامعات وأن يتم ذلك بشكل دائم وسوف يبدأ التنفيذ فى هذا التوزيع من يوم 27 من الشهر الجارى وذلك لمدة أسبوع كامل بجميع المناطق والمحافظات المختلفة والتعامل مع الناس وتوعيتهم وشرح الفكرة لهم بشكل جيد.
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