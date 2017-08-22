وزارة المالية: سيتم وقف التعامل بالشيكات الورقية في الجهات الحكومية بداية نهاية نوفمبر القادم

Advertisements

قام وزير المالية عمرو الجارحي بالتأكيد على أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطتها نحو ميكنة الموازنة العامة للدولة في كافة المجالات ويتم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والإلكترونية، وهذا يساعد في رفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة، والقيام بالترشيد في الإنفاق الحكومي، وشدد على أن القيام بتحقيق أهداف الإصلاح المالي والاقتصادي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود المبذولة، ودعا كافة الجهات للعمل على بذل مزيد من التعاون مع وزارة المالية، من أجل تحقيق خطط الإصلاح المالي بكل متطلباته والقيام بتطوير أداء الوحدات الإدارية.

وأوضح وزير المالية في بيان له اليوم، أن مصلحة الضرائب هي تعتبر من أولى الجهات المعنية في الدولة تقوم بربط نظام ميكنة إدارة الموازنة العامة، بنظام الدفع الإلكتروني على حساب الخزانة الموحد المتواجد في البنك المركزي، بهدف تواجد المزيد من الرقابة على إنفاق موارد الدولة وسيتم العمل بهذا بداية من الشهر أغسطس الحالي.

Advertisements

وقد كشف عمرو الجارحي أن الميعاد الذي سيتم الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد TSA حيث أن هذا هو “الحساب البنكي للحكومة المصرية بالبنك المركزي” في نهاية شهر نوفمبر القادم، ولهذا ليتم التوقف التعامل بالشيكات الورقية في الجهات الحكومية، حيث سيتم التعامل فيما بعد بأوامر الدفع الإلكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وأكد على أن الوزارة تقوم بالعمل على تنفيذ الخطة الخاصة بميكنة الموازنة العامة في جميع مراحلها ” النوعية – التجهيز – التدريب – التفعيل” بالتوازي للقيام من الانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المستهدف للانتهاء.

وأشار وزير المالية بأنه جار في التوقيت الحالي العمل على تعميم الربط الإلكتروني لجميع الوحدات الحسابية، وذلك على جميع جهات الموازنة العامة للدولة في جميع أنحاء الجمهورية مع الربط بالمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ” TSA ” والقيام بإغلاق كافة الحسابات البنكية المتنوعة وهذا يعمل على تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، التي تقوم باستهداف العمل على إلغاء الشيكات الورقية والبدء بعمل أوامر دفع الكترونية بالوحدات الحسابية المنتشرة المتواجدة بالجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال إطار البروتوكول المقام بين وزارة المالية والبنك المركزي، وهذا يستدعي تكثيف العمل لبدء الانتهاء من إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال دفع الكترونية.