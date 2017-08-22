البورصة المصرية تواصل ارتفاعاتها بسبب مشتريات العرب

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ورد أن مؤشرات البورصة المصرية تشهد ارتفاع كبير فى تعاملاتها السوقية اليوم الثلاثاء حيث شهدت منتصف تعاملات جلسة اليوم داخل البورصة اقبال كبير علي عمليات شراء الأسهم والسندات وغيرها من التعاملات مدفوعة من قبل المتعاملين العرب بالإضافة إلى الأجانب ايضًا بينما ورد أن تعاملات المصريين قد آلت إلى البيع بشكل كبير بدلاً من الشراء خلال اليوم داخل البورصة.

جدير بالذكر أنه قد ترتب علي ارتفاعات تعاملات البورصة المصرية وإقبال العرب على الشراء اليوم ارتفاع مؤشر إيجى إكس 30″ حيث ارتفعت معاملات المؤشر بنسبة 0.46%، بالإضافة إلى صعود مؤشر “إيجى إكس 50” خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.52%، من جهة أخرى قفز مؤشر “إيجى إكس 20” خلال تعاملاته بنسبة 0.42%.

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كما ورد أنه قد ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة والذي يطلق عليه أسم “إيجى إكس 70” فى تعاملات البورصة اليوم بنسبة 0.68%، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100” والذي يعد أحد المؤشرات الأوسع نطاقًا حيث ارتفعت تعاملاته اليوم بنسبة 0.51%.

تعد البورصة المصرية أحد أهم أنواع البورصات العالمية والتي تملك بين طياتها العديد من المشاركين بشكل يومي ودائم فى عملياتها خلال اليوم ويوجد بها بجوار العملاء المصريين الذين يقبلون بشكل دائم علي عمليات الشراء والبيع فيها عملاء عرب بالإضافة إلى عملاء أجانب ويطلق عليهم أجانب غير عرب، وقد ورد أن لهم باع كبير فى تعاملات البورصة اليومية المصرية ويؤثرون بها بشكل كبير وتتأثر البورصة بعمليات الشراء والبيع الخاصة بهم ايضًا.