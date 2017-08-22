خسارة جديدة للدولار الأمريكي بعد تراجع سعره مجددا: سعر الدولار اليوم

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شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعا خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرون من شهر أغسطس الجاري في كافة البنوك المصرية، حيث سجل السعر الخاص به في بنوك مصر والتجاري الدولي قيمة 17.71 جنيه مصري بالنسبة للشراء، فيما وصل سعر بيعه في هذه البنوك إلى 17.81 جنيه مصري، وفى المقابل سجل سعره كلا من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي قيمة مماثلة لكلا من البنكين والتي وصلت إلى 17.72 جنيه مصري كقيمة للشراء، فيما وصل سعر بيعه إلى 17.82 بارتفاع بمعدل قرش واحد مقارنة ببنك مصر وبنك التجارة الدولي.

كما وصل السعر الخاص بالدولار الأمريكي في بنك البركة الإسلامي إلى 17.71 جنيه مصري كقيمة للشراء، فيما وصل قيمة بيعه إلى 17.81 جنيه مصري، أما في بنك التعمير والإسكان فقد استقر السعر الخاص به عند 17.7 جنيه مصري كقيمة للشراء، أما قيمة البيع فقد وصلت إلى 17.8 جنيه مصري، وفى بنك الإسكندرية سجل السعر الخاص به 17.7 جنيها مصري للشراء، أما سعر بيعه فقد استقر عند 17.8 جنيه مصري.

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كان البنك المركزي المصري قد قام بالإعلان في شهر نوفمبر من العام الميلادي الماضي 2016، عن تحرير سعر الصرف وترك الحرية في تحديد السعر دون وجود أية تدخلات، وقد ترتب على ذلك حدوث نمو احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك، الأمر الذي أدى إلى تراجع السعر الخاص بالعملة الأجنبية أمام الجنيه المصري لتشهد العملة المصرية المحلية حالة من التحسن الواضح والملحوظ بصورة تدريجية وبخاصة بعدما انخفض سعرها بصورة كبيرة أمام العملة الخضراء مما أدي إلى ارتفاع كافة الأسعار الخاصة بالسلع والمنتجات المختلفة والخدمات المقدمة للمواطنين تماشيا مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي.

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ولعل عودة التدفقات الأجنبية أدى بصورة كبيرة إلى حدوث تحسن ملحوظا في العملة المصرية المحلية والمتمثلة في الجنيه المصري، والتقليل من ضغوطات العملة الأجنبية وهى الدولار الأمريكي، الأمر الذي انعكس على القطاع المصرفي المصري والذي قضى على قوائم الانتظار، هذا ويتوقع العديد من الخبراء أن يستمر الدولار الأمريكي في الهبوط والانخفاض أمام الجنيه المصري خلال الفترة القادمة وسط الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.