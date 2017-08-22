“البريد” تصدر بيان بعد تصريحات “هالة السعيد” برفع نسبة الفائدة السنوية

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أعلنت هيئة البريد المصري في بيانها التوضيحي الذي أصدرته عصر اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري بعد تصريحات وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد الأخيرة بشأن الفوائد الخاصة بهيئة البريد المصري، على أرصدة إيداعات أموال صندوق التوفير في البريد المصري في بنوك الاستثمار القومي لتصل إلى نسبة 12,5 في المئة في السنة، وذلك لمدة شهرين بدءا من شهر أغسطس عام 2017 إلى الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم إعادة النظر في سعر العائد في بداية شهر أكتوبر في عام 2017.

وألزمت الدكتورة هالة السعيد جميع الجهات المختصة والمسؤولة في هيئة البريد المصري بتطبيق الأسعار الجديدة التي أقرتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأصدرت هالة السعيد هذا القرار بعد الاطلاع على القانون سنة 1980 برقم 119 القاضي إنشاء بنك الاستثمار القومي، وبناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لسنة 2012 برقم 285 بنقل تبعية بنك الاستثمار القومي إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

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جاء البيان التوضيحي لهيئة البريد المصري أنه بناء على ما ورد إلى وسائل الإعلام المصرية بشأن قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برفع نسبة الفائدة السنوية التي تمنح من بنك الاستثمار القومي لهيئة البريد المصري بما يتوافق مع إبداعاته المالية بنسبة تصل إلى 12,5 في المئة عن السنة وذلك لمدة شهرين ليتم تطبيق القرار ابتداء من الأول من شهر أغسطس الجاري في عام 2017.

أعلن رئيس البريد المصري عصام الصغير بأن هذا الأمر يتعلق بعلاقة بنك الاستثمار القومي مع هيئة البريد المصري ولا يتعلق هذا بانعكاس نسبة الفائدة التي تقدمها هيئة البريد المصري السنوية لعملائها عن إبداعاتهم المالية التي تحكمها اعتبارات وضوابط أخرى، وتتابع هيئة البريد المصري صدد قرارات وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد بصفة دائمة ومستمرة في التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة على حسابات التوفير.

تقدم هيئة البريد المصري عدد كبير من الخدمات المالية لعملاء الهيئة منها دفتر التوفير والدفع الالكتروني، والتوكيل البريدي، والحوالات البريدية، والحساب الجاري، والبطاقات المسبقة الدفع، وخدمات الشباك الشامل.