هيئة البريد تنفي انعكاس رفع سعر فائدة بنك الاستثمار على صندوق التوفير

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أصدرت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الفترة الماضية قرار خاص برفع برفع نسبة العائد السنوي الذي يقدمه بنك الاستثمار القومي لهيئة البريد بدءا من أول أغسطس 2017 وحتى شهرين من بدء تنفيذ هذا القرار، وجاءت نسبة الارتفاع التي أقرتها وَزيرة التخطيط بنحو 12.5%.

و خلال التصريحات التي قام بها رئيس البريد المصري ” عصام الصغير” والتي جاءت تعليقا على قرار وزيرة التخطيط من قبل الهيئة القومية للبريد، أن القرار الصادر من قبل وزيرة التخطيط لا ينعكس على نسبة الفائدة التي يمنحها البريد للعملاء التابعين له كل عام، وإنما يتعلق بالعلاقة التي تربط بين هيئة البريد والبنك.

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وأضاف أن نسبة الفائدة التي تمنحها هيئة البريد لعملائها بشكل سنوي تتحكم فيها مجموعة من الضوابط الأخرى التي تقوم على تحديدها، ويتم هذا من خلال المتابعة المستمرة التي تقوم بها هيئة البريد لجميع التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة بالنسبة لحسابات التوفير التي يفتحها المواطنون في هيئة البريد.

جاءت هذه التصريحات من قبل هيئة البريد تعقيبا على قرار وزيرة التخطيط الخاص برفع قيمة الفائدة التي يمنحها بنك الاستثمار لهيئة البريد، حيث ظن البعض من المواطنين أن رفع قيمة الفائدة الذي أعلنت عنه وزيرة التخطيط يتعلق بحسابات التوفير التابعة للمواطنين في هيئة البريد، وأن تلك الارتفاعات سوف تؤدي إلى رفع قيمة الفائدة التي تمنحها الهيئة للمواطنين سنويا.

الجدير بالذكر أن قرار رفع قيمة الفائدة على الودائع كان قد أصدره البنك المركزي خلال اجتماعات الشهر الماضي، وقد جاء هذا القرار على مرتين خلال اجتماعين متتاليين للبنك، وقد فسر الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن هذا القرار الصادر من البنك المركزي قد جاء لمواجهة خطر ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، والذي قد عانت منه البلاد بعدها بالرغم من هذا القرار الذي اتخذه البنك المركزي.

وقد جاء قرار رفع قيمة الفائدة وقتها نتيجة الارتفاعات المستمرة التي مرت بها أسعار السلع والمنتجات في السوق المصرية خلال التعاملات، وخوف البنك المركزي إلى مواجهة السوق المصرية للمزيد من الارتفاعات في معدلات التضخم والتي تؤثر بشكل سلبي على السوق المصرية بجانب تأثيرها السلبي على موقف صندوق النقد من اقتصاد البلاد والذي يترتب عليه الموافقة على دفعات القرض الذي قدمت عليه البلاد.