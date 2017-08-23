“طارق الملا” يبحث مع “بتروناس” خططها المستقبلية في السوق المصرية

Advertisements

استقبل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا رئيس شركة بتروناس الماليزية عدنان زين العابدين لبحث كافة مشروعات الشركة في جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى بحث خطط الشركة المستقبلية في الاستثمارات البترولية، وحضر المباحثات رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية أسامة البقلي.

تم مناقشته خلال الاجتماع استعراض كافة المشروعات الاستثمارية الكبرى في قطاع إنتاج البترول والغاز الطبيعية في المياه العميقة خصوصا في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

Advertisements

أوضح المهندس طارق الملا أن وزارة البترول المصرية تقدم كافة أشكال الدعم والتعاون مع شركات البترول الدولية والعالمية لجذبهم إلى سوق البترول والغاز الطبيعي المصري لزيادة إنتاج احتياطي الغاز الطبيعي والبترول في مصر، وأضاف أن شركة بتروناس الماليزية تعد دفعة قوية لصناعة الغاز الطبيعي واستخراج البترول واستثماره في سوق جمهورية مصر العربية بما تمتلكه الشركة من تكنولوجيا متطورة وجديدة في مجالات صناعة واستخراج الغاز الطبيعي والبترول.

وأشار رئيس شركة بتروناس الماليزية أن الاستثمارات في مجالي استخراج البترول والغاز الطبيعي في السوق المصرية حققت نتائج جلية في الفترة الأخيرة مما جعلها مصدر جذب لكافة استثمارات الشركات الدولية والعالمية العاملة في مجال استخراج البترول والغاز الطبيعي.

أضاف عدنان زين العابدين أن شركة بتروناس الماليزية تعمل في مجالات الاستكشاف والبحث والتنقيب وإنتاج وتنمية الغاز الطبيعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى عمل الشركة كشريك في مشروع إسالة الغاز الطبيعي بشركة إدكو وهي أحد الشركتين التي تديرها الشركة المصرية للغاز المسال في البحر المتوسط.

تعد الشركة المصرية للغاز المسال هي من أحد شركات إنتاج البترول في مصر وتأسست بناء على قانون الضمانات وتحفيظ الاستثمار لسنة 1997 برقم 8، ليتم بناءها كشركة مساهمة تعمل في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال باستثمارات أجنبية تصل إلى اثنين مليار دولار أمريكي ويساهم في رأس مال الشركة العديد من الشركات منها الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 12%، وشركة إيجاس المصرية القابضة للغازات الطبيعية بنسبة 12%، والشركة البريطانية للغاز بنسبة 35,5%، وشركة بتروناس الماليزية بنسبة 35,5%، والشركة الفرنسية للغاز بنسبة 5%، وتعد الشركة المصرية للغاز المسال من أحد أهم الشركات العاملة في إسالة الغاز الطبيعي في ساحل البحر المتوسط بشراكة مع شركة أوبكو المصرية التي تدير شركتي البحيرة لإسالة الغاز الطبيعي، وشركة إدكو لإسالة الغاز الطبيعي.