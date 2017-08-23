سعر الدولار اليوم.. تحركات جديدة لأسعار البيع والشراء بالأسواق المصرية

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سعر الدولار في مصر، شهدت أسعار الدولار الأمريكي فى منتصف تعاملاتها خلال اليوم الاربعاء 23/8/2017 تحركات جديدة لعمليات البيع والشراء داخل البنوك المصرية المختلفة حيث اختلفت أسعار الورقة الخضراء خلال تداولها السوقي اليوم في عدد من المصارف الرسمية بالبلاد والعاملة في الفترة الحالية بشكل رسمي في القطاع المصرفي المصري.

ارتفع سعر الدولار في تعاملاته السوقية خلال اليوم أمام الجنيه المصري بمقدار قرش واحد ذلك بالنسبة إلى تعاملاته المالية في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 17.72 جنيه وذلك بالنسبة إلى الشراء بينما من جهة أخرى وصل سعر بيعه بالبنك إلى 17.82 جنيه مصري وقد بينما تراجع ايضًا سعر البيع والشراء معًا بمقدار قرش صاغ وذلك في إطار تعاملاته اليوم فى بنك قناة السويس بالإضافة إلى البنك المصري لتنمية الصادرات حيث سجل نحو 17.70 جنيه بالنسبة للشراء بينما بلغ سعر البيع نحو 17.80 جنيه.

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من جهة اخرى ورد أنه قد سجل متوسط سعر شراء الدولار داخل البنوك المحلية خلال اليوم نحو 17.70 جنيه مصري بينما تباينت تعاملات الشراء بداخله اليوم ما بين 17.67 جنيه إلى 17.72 جنيه، كما بلغ متوسط سعر البيع داخله نحو 17.80 جنيه، وقد تراوحت أسعار البيع خلال اليوم فيه ما بين 17.75 جنيه إلى 17.82 جنيه مصري.

وفى سياق آخر وصل سعر الدولار اليوم الأربعاء في إطار تعاملاته في السوق السوداء داخل الأسواق المصرية إلى مستوى جديد حيث بلغ سعر الشراء فيها إلى 18.10 جنيه بينما وصل سعر البيع فيها إلى 18.15 جنيه، فى ظل تدهور سعر الدولار في مصر وتراجعه مرة أخرى بعد سلسلة من القفزات الاقتصادية المختلفة وخاصة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، الذي أثر علي العملة الوطنية بنسبة وصلت إلى 50% من إجمالي قيمته السابقة.

بعد نجاح البنك المركزي في التحكم في السوق السوداء بشكل كبير وخاصة مع ارتفاع قيمة العملة الخضراء بالبنوك وشركات الصرافة بجميع المحافظات بدأت قيمة العملة الخضراء في الانخفاض والتراجع سواء علي المستوى المحلي أو العالمي وقد صدرت بعض التوقعات ببدء نشاط تداول الفوركس الدولي للعملات الأجنبية في الفترة المقبلة مما يترتب عليه مزيد من الاختفاءات بالنسبة إلى السوق السوداء بالبلاد.

سعر الدولار اليوم في جميع بنوك مصر

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.6900 17.7900 مصرف ابو ظبي 17.7100 17.8100 البنك المصري الخليجي 17.6900 17.7900 البنك الأهلي 17.7100 17.8100 بنك القاهرة 17.7000 17.8000 بنك الاسكندرية 17.7000 17.8000 البنك العربي الافريقي 17.7100 17.8100 البنك المركزي 17.7065 17.8065 بنك مصر 17.7100 17.8100 بنك بلوم مصر 17.7000 17.8000 كريدي أجريكول 17.7200 17.8200 بنك التعمير والإسكان 17.7000 17.8000 بنك بيريوس 17.6800 17.7800 المصرف المتحد 17.6700 17.7500 البنك التجاري الدولي 17.7000 17.8000 المصري لتنمية الورادات 17.7000 17.8000 البنك الأهلي المتحد 17.7100 17.8100 بنك المشرق 17.7100 17.8100 بنك الاستثمار العربي 17.7100 17.8100 بنك HSBC 17.7000 17.8000 بنك سايب 17.7000 17.8000 بنك الإئتمان الزراعي 17.7200 17.8200

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